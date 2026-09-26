سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه معرفی شد

سرویس کرمانشاه _ فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در حکمی داریوش صادقی را به سرپرستی گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه منصوب کرد.