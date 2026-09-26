کردپرس
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه معرفی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۰۹:۲۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه معرفی شد

سرویس کرمانشاه _ فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در حکمی داریوش صادقی را به سرپرستی گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه منصوب کرد.

به گزارش کردپرس؛ داریوش صادقی پیش از این مدیر گمرک خسروی بود.

 وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه است. 

صادقی دارای ۲۷ سال سابقه فعالیت در گمرکات از جمله معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه نظارت گمرکات کرمانشاه، رئیس گمرک لافت و همچنین مسئولیت بخش‌های مختلف گمرک قشم را عهده‌دار بوده است.

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