مصرف CNG در کردستان پس از تغییر نرخ بنزین ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: همزمان با اجرای این طرح، مصرف بنزین در استان سه درصد کاهش یافته و در مقابل، استقبال رانندگان خودروهای دوگانه سوز از سوخت پاک CNG افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: پیش از اجرای طرح تغییر نرخ بنزین کارت اضطراری، روزانه حدود ۳۳۰ هزار مترمکعب CNG در استان مصرف می شد که این میزان اکنون به حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به ظرفیت مناسب استان برای عرضه CNG، گفت: هم اکنون ظرفیت توزیع روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب CNG در ۵۲ جایگاه استان فراهم است و زیرساخت لازم برای پاسخگویی به افزایش تقاضا وجود دارد.

حمه حسنی افزایش استقبال شهروندان از CNG را اقدامی مثبت در مسیر توسعه مصرف سوخت پاک دانست و اظهار کرد: استفاده بیشتر از این سوخت علاوه بر برخورداری از صرفه اقتصادی برای مصرف کنندگان، می تواند در کاهش آلاینده های زیست محیطی نیز مؤثر باشد.

وی ادامه داد: با افزایش مصرف CNG در سال گذشته، بیش از ۱۲۳ میلیون لیتر در مصرف بنزین استان صرفه جویی شد که این میزان صرفه جویی، اهمیت توسعه استفاده از سوخت گاز طبیعی در بخش حمل ونقل را نشان می دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان همچنین از آمادگی این شرکت برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه احداث جایگاه های CNG خبر داد و گفت: این شرکت با هدف توسعه زیرساخت های عرضه سوخت پاک، برای تسهیل فرآیند احداث جایگاه های CNG در استان و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام می کند.