سنندج در شب نغمه های کردی؛ پنجمین یادواره استاد سیدعلی اصغر کردستانی برگزار شد

به گزارش کرد پرس، این رویداد موسیقایی با هدف پاسداشت و حفظ میراث ارزشمند موسیقی کردی، معرفی چهره های شاخص این عرصه و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.

در این یادواره، هنرمندان و گروه های موسیقی با اجرای قطعاتی از موسیقی کردی، شبی سرشار از نوا و خاطره را برای شهروندان و علاقه مندان رقم زدند؛ نغمه هایی که ریشه در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارند و بخشی از هویت هنری کردستان را روایت می کنند.

نام استاد سیدعلی اصغر کردستانی در تاریخ موسیقی این منطقه با آوازها و نغمه هایی گره خورده است که سال ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند. برگزاری این یادواره فرصتی است تا این میراث شنیداری دوباره در فضای عمومی شهر جاری شود و نسل جوان با بخشی از گنجینه موسیقایی سرزمین خود آشناتر شود.

سنندج که به عنوان شهر خلاق موسیقی یونسکو شناخته می شود، در سال های اخیر میزبان رویدادهای مختلف موسیقایی بوده است؛ برنامه هایی که در کنار معرفی ظرفیت های هنری شهر، زمینه ای برای حضور هنرمندان و شکل گیری ارتباط میان نسل های مختلف موسیقی فراهم می کند.

پنجمین یادواره استاد سیدعلی اصغر کردستانی نیز در همین مسیر برگزار شد؛ رویدادی که موسیقی را بهانه ای برای گردهمایی مردم، پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت نشاط اجتماعی قرار داد و بار دیگر نشان داد که نغمه های ریشه دار این دیار هنوز در زندگی فرهنگی مردم کردستان طنین انداز است.