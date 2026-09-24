سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان بر اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداری‌های استان تاکید کرد و گفت: شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ باید برای اجرای این قانون برنامه زمان‌بندی مشخص تدوین کنند.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در همایش شهرداران استان در سنندج، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش اختلافات و دعاوی ملکی تصویب شده و کردستان می‌تواند با پیگیری و برنامه‌ریزی مناسب، به استانی پیشرو در اجرای ماده ۱۴ این قانون تبدیل شود.

وی افزود: اجرای موفق این ماده می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های شاخص استان تبدیل شود و لازم است شهرداری‌ها با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت شهری گفت: شهرداری‌ها تنها متولی امور جاری شهر نیستند و باید در حوزه‌هایی همچون ارتقای کیفیت زندگی، سلامت، حمل‌ونقل، محیط‌زیست، ایمنی و تاب‌آوری شهری نقش موثرتری ایفا کنند.

قادری افزود: گسترش اینترنت و فضای مجازی و افزایش آگاهی عمومی موجب تغییر انتظارات شهروندان شده است و شهرداران در آینده بر اساس شاخص‌ها و معیارهای متفاوتی ارزیابی خواهند شد.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق مدیریت شهری در جهان اظهار کرد: این تجربه‌ها باید متناسب با شرایط بومی و محلی ترجمه و بومی‌سازی شده و زمینه اجرای نمونه‌های موفق در شهرهای استان فراهم شود.

آمادگی شهرداری‌ها برای بارندگی و مدیریت روان‌آب‌ها

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان همچنین با اشاره به احتمال وقوع پدیده‌های جوی و بارندگی‌های قابل توجه در غرب و شمال‌غرب کشور گفت: شهرداری‌ها باید از هم‌اکنون برای مدیریت روان‌آب‌ها، مقابله با مخاطرات ناشی از بارندگی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری آمادگی لازم را ایجاد کنند.

وی افزود: مدیریت مناسب روان‌آب‌ها علاوه بر کاهش خسارت‌های احتمالی، می‌تواند به استفاده بهتر از منابع آبی حاصل از بارندگی کمک کند.

قادری بیان کرد: باید از ظرفیت بارش‌ها برای تقویت ذخایر سدها و تامین آب شرب و کشاورزی استفاده شود تا این منابع به بهترین شکل مدیریت شوند.

وی در پایان از برگزاری همایش دیگری با حضور استاندار کردستان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این نشست، موضوع تحول در مدیریت شهری به صورت مفصل‌تر بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای شهرداری‌های استان ارائه

خواهد شد.