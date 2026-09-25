طرح جامع شهر سنندج با نگرش و روش نوین تدوین شد

سرویس کردستان ـ معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان گفت: طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج با نگرش و روش‌های نوین در حال تهیه است و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش کرد پرس، فرشید ظهوری در جلسه بررسی روند تهیه طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج که ۳۰شهریورماه با حضور مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،اظهار کرد: در این نشست مهم‌ترین موضوعات، چالش‌ها و مسایل پیش‌روی تهیه و اجرای طرح جامع شهر سنندج مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان، مشاور طرح و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نقش موثری در شناسایی و رفع موانع طرح‌های در دست اقدام در حوزه شهرسازی داشته باشد.

وی حمایت مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح‌های حوزه شهرسازی در استان کردستان را مثبت و امیدوارکننده اعلام کرد.

به گفته ظهوری در این نشست بر تکمیل موضوعات مرتبط با آسیب‌شناسی طرح جامع قبلی، تکمیل مستندات و مطالعات، استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، تحلیل شاخص‌های جمعیتی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای گروه‌های مردم‌نهاد تاکید شد.

اتمام مرحلە طرح جامع شهر سنندج تاپایان سال جاری

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با اشاره به روند تهیه طرح جامع شهر سنندج افزود: این طرح با بهره‌گیری از نگرش و روش‌های نوین با رشد ۴۰ درصدی در حال تدوین است که اتمام این طرح، آینده نوینی برای توسعه شهری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سنندج رقم می زند.

وی ابراز امیدواری کرد: مرحله نخست طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی سیمای عمومی و برنامه کلی توسعه آینده شهر را از اهداف طرح جامع شهری دانست وافزود: در چشم انداز تدوین این طرح وظایف و عملکردهای متعدد شهر،حفظ رابطه و تناسب فیزیکی لازم میان بخش های گوناگون به منظور کاهش تضادها و تقابل های میان کارکردهای مختلف شهر تعریف و پیش بینی می شود.

ظهوری با تاکید بر اینکه طرح جامع همچنین به ایجاد هماهنگی میان گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف شهر کمک می کند،افزود:فراهم ساختن منافع بیشتر برای جامعه به منظور رشدهماهنگ‌شهر،تخصیص بودجه عمومی به صورتی حساب شده و اقتصادی با هدف تامین رفاه عمومی جامعه شهری از مزایای تدوین و اجرای طرح جامع شهری است.

سنندج شهرخلاق موسیقی و پایتخت کتاب

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان به قدمت تاریخی شهرسنندج از منظرتاریخ معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بی شک معماری و شهرسازی به عنوان یکی از پیچیده ترین و در عین حال ملموس ترین و ضروری ترین علوم انسانی از دیرباز مورد عنایت و توجه متخصصین و طراحان در سراسر جهان بوده است.

وی افزون بر شاخصه های معماری و تاریخ شهرسازی سنندج به پتانسیل های فرهنگی این شهر ازجمله شهر خلاق موسیقی، پایتخت کتاب نیز پرداخت و گفت:پنج عمارت تاریخی در دل شهر سنندج وجود دارد که قدمت آن‌ها به دوره‌های صفویه و قاجار بر می‌گردد و از لحاظ معماری و حوادث تاریخی که در آن‌ها روی داده، بسیار باارزش هستند.

جلسه بررسی روند تهیه طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج با حضور معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان، معاون شهرسازی شهرداری سنندج، مشاور طرح، کارشناسان دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان سایر دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.