تاکید معاون استاندار کردستان بر احراز اهلیت متقاضیان پیش از واگذاری اراضی ملی

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان بر احراز اهلیت فنی و اعتباری مجریان طرح‌ها پیش از واگذاری اراضی ملی تاکید کرد و گفت: این اقدام باید با هدف جلوگیری از راکد ماندن زمین‌ها و واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران واقعی انجام شود.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ در سنندج، اظهار کرد: اراضی ملی با هدف حمایت از تولید و اشتغال در اختیار متقاضیان اجرای طرح‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اما در برخی موارد با وجود گذشت چندین سال از واگذاری، طرح‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

وی افزود: پیش از واگذاری زمین باید توانایی فنی و اعتباری متقاضیان به‌طور دقیق بررسی شود تا اراضی در اختیار افرادی قرار گیرد که توان اجرای طرح و سرمایه‌گذاری واقعی را دارند.

ضرورت پیش‌بینی پارکینگ در طرح‌های گردشگری

معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین درباره طرح‌های واقع در محدوده‌های گردشگری، از جمله گردنه صلوات‌آباد و مسیر نوره، گفت: اجرای این طرح‌ها باید مشروط به پیش‌بینی پارکینگ مناسب باشد تا از بروز مشکلات ترافیکی و ایجاد اختلال و ناایمنی در تردد این محورها جلوگیری شود.

بررسی الزامات زیست‌محیطی پیش از اجرای طرح‌ها

ازهاری رعایت الزامات زیست‌محیطی را از دیگر شروط اجرای طرح‌ها دانست و اظهار کرد: متناسب با نوع فعالیت و محصولات تولیدی، مواردی مانند فاصله طرح از کانون‌های جمعیتی، احتمال آلودگی آب‌های زیرزمینی و آبراه‌های مجاور، نحوه جمع‌آوری و دفع پسماند و سایر ملاحظات زیست‌محیطی باید پیش از آغاز عملیات به‌طور کامل بررسی شود.

وی تاکید کرد: ارزیابی دقیق این موارد می‌تواند از ایجاد تبعات زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از اجرای نامناسب طرح‌ها در آینده جلوگیری کند.