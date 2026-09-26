درخواست برای تحریم اقلیم کردستان عراق به دلیل نقش در قاچاق مهاجران به بریتانیا
به گزارش کردپرس، بن جودا، مشاور پیشین وزیر خارجه انگلیس و پژوهشگر مهمان در اندیشکده چتم هاوس، گفت دولت بریتانیا باید برای نشان دادن جدیت خود، تحریم مقامهای اقلیم کردستان را در دستور کار قرار دهد.
جودا که پیشتر در دوره وزارت خارجه دیوید لمی فعالیت میکرد، گفت: «دولت باید از تحریم مقامهای کرد عراقی استفاده کند تا نشان دهد در این زمینه جدی است. به نظر من، وقتی در نشستها میگوییم این موضوع یکی از نگرانیهای اصلی ماست، آنها این مسئله را جدی نمیگیرند.»
او با اشاره به افزایش اخیر ورود مهاجران از مسیر کانال مانش افزود دولت انگلیس باید «فشار بر اقلیم کردستان عراق را افزایش دهد»، زیرا به گفته او، بخش عمده عملیات انتقال مهاجران به بریتانیا از سوی شبکههایی اداره میشود که ریشه در این منطقه دارند.
بر اساس این گزارش، سواحل فرانسه که قایقهای حامل مهاجران از آنجا به سمت بریتانیا حرکت میکنند، به مناطقی تقسیم شده است که هر بخش به شبکههایی مرتبط با مناطق مختلف اقلیم کردستان نسبت داده میشود. جودا مدعی شد این یافتهها با تحقیقات پیشین نشریه نشنال درباره نحوه فعالیت این شبکهها همخوانی دارد.
او همچنین گفت دولت بریتانیا از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در سال ۲۰۲۴ فشارهایی بر اقلیم کردستان برای مقابله با قاچاقچیان وارد کرده، اما این اقدامات تاکنون نتیجه محدودی داشته است. به گفته جودا، دیوید لمی، وزیر خارجه پیشین انگلیس، و یوت کوپر، وزیر کشور پیشین، در دیدارهای خود با مقامهای اقلیم بر مقابله با این شبکهها تأکید کرده بودند.
جودا با اشاره به روابط سیاسی و شخصی دیرینه میان مقامهای ارشد اقلیم کردستان و بریتانیا گفت این روابط نباید مانع برخورد جدی با شبکههای قاچاق شود. او ادعا کرد که «پیشرفت در این زمینه بسیار کند بوده» و اکنون لازم است فشار بیشتری بر اقلیم وارد شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که همکاری میان بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش افزایش یافته است. مقامهای بریتانیایی میگویند در نتیجه این همکاری، شمار ورود مهاجران در سال جاری حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و از ۳۲ هزار نفر در سال گذشته به حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
با این حال، تنها در روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته هزار و ۸۵ نفر از کانال مانش عبور کردند. گرمای غیرمعمول و آرام بودن شرایط جوی از جمله عوامل احتمالی افزایش عبور مهاجران عنوان شده، هرچند احتمال داده شده قاچاقچیان برای دور ماندن از گشتهای پلیس فرانسه، مسیرهای خود را تغییر داده باشند.
دو قایق نیز در جریان این تحولات به سواحل کنت در جنوب شرقی انگلیس رسیدند. شابانا محمود، وزیر کشور انگلیس، این ناکامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرده و دستور بررسی فوری آن را صادر کرده است.
با وجود افزایش اخیر، شمار ورود مهاجران همچنان فاصله زیادی با رکورد سال ۲۰۲۲ دارد. در سال 2022 بیش از ۴۲ هزار نفر از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند. در همین حال، افزایش دوباره عبور مهاجران با واکنش گروههای راست افراطی و فعالان مخالف مهاجرت روبهرو شده است.
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