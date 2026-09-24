صادرات یک هزار تن محصولات آبزی کردستان به عراق و روسیه

سرویس کردستان - رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: در نیمه نخست سال جاری ۳۵ محموله شامل ۶۲۵ تن خوراک آبزیان به عراق و ۴۹۰ تن ماهی خوراکی منجمد به روسیه، با نظارت و تاییدیه بهداشتی دامپزشکی استان صادر شد.

به گزارش کرد پرس، سبحان زمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: علاوه بر تولیدات استان، در ۶ ماهه نخست امسال ۷۹۴ محموله مرتبط با حوزه دامپزشکی از سایر استان‌های کشور نیز پس از رعایت ضوابط بهداشتی، از طریق پایانه مرزی باشماق مریوان به عراق صادر شده است.

وی حمایت از واحدهای تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی را از اولویت‌های دامپزشکی استان دانست و افزود: فرآیند تولید تا صادرات این محصولات تحت نظارت کارشناسان قرار دارد تا الزامات بهداشتی و سلامت محموله‌ها رعایت شود.

نظارت شبانه‌روزی بر صادرات از مرز باشماق

زمانی با اشاره به اهمیت پایانه مرزی باشماق مریوان در مبادلات تجاری کشور گفت: کارشناسان شبکه دامپزشکی مریوان به صورت شبانه‌روزی و حتی در روزهای تعطیل بر صادرات و ترانزیت دام و فرآورده‌های خام دامی نظارت دارند.

کشتار بیش از ۱۱ میلیون قطعه طیور در کردستان

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره‌کل دامپزشکی کردستان نیز گفت: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور و ۳۰ هزار رأس دام در کشتارگاه‌های استان و زیر نظر دامپزشکی کشتار شده است.

پویا رجبی‌نیا اظهار کرد: در این مدت ۳۰ هزار و ۵۰۸ رأس دام سبک و سنگین به وزن بیش از ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار کیلوگرم در کشتارگاه‌های مجاز ذبح شد.

وی افزود: همچنین ۱۱ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۱۳۹ قطعه مرغ پس از کشتار و تایید سلامت، روانه بازار مصرف شده است.

رجبی‌نیا ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها، ۳۲۳ هزار و ۶۷۳ کیلوگرم فرآورده خام دامی به دلیل عدم انطباق با ضوابط بهداشتی شناسایی، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

تاکید بر خرید گوشت از مراکز مجاز

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره‌کل دامپزشکی کردستان گفت: کنترل‌های بهداشتی در مراحل پیش از کشتار، حین کشتار و پس از آن توسط بازرسان و مسئولان فنی در کشتارگاه‌های استان انجام می‌شود.

وی از مردم خواست گوشت دام و طیور ذبح‌شده خارج از کشتارگاه‌های مجاز را خریداری و مصرف نکنند، چرا که فرآورده‌های فاقد مهر و تاییدیه دامپزشکی می‌توانند خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و مسمومیت‌های غذایی را افزایش دهند.

رجبی‌نیا یادآور شد: شهروندان می‌توانند تخلفات بهداشتی را از طریق شماره ۱۵۱۲، پیغام‌گیر ۲۴ ساعته اداره‌کل دامپزشکی استان کردستان، گزارش کنند.