بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور در پیرانشهر
به گزارش کردپرس، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد و افزود: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
او ادامه داد: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور میباشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگیهای قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.
علینژاد افزود:علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: همچنین با دستورات قضایی اموال منقول و غیر منقول متهم توقیف گردید تا حقوق بیت المال از این محل استیفاء شود.
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