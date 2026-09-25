پروازهای ایران به اربیل و سلیمانیه متوقف شد

رسانه های کردی اقلیم کردستان به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش دادند که از امروز جمعه، 25 سپتامبر 2026 ورود تمامی پروازهای ایران به فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه متوقف شده است.

از سوی دیگر و در چارچوب همین اقدام، مدیریت فرودگاه بین‌المللی نجف نیز تصمیم گرفته است از ساعت ۲ بامداد امروز تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای رفت‌وبرگشت میان این فرودگاه و ایران را متوقف کند. مدیریت فرودگاه به شرکت‌های هواپیمایی اطلاع داده است که تا زمان دریافت دستورالعمل‌های جدید، هیچ اقدامی برای انجام این پروازها صورت ندهند.

در مورد فرودگاه کرکوک نیز «هَردی صالح»، سخنگوی فرودگاه، اعلام کرد که هیچ پروازی از این فرودگاه به مقصد فرودگاه‌های ایران وجود ندارد و هیچ هواپیمایی نیز به سمت این کشور پرواز نکرده است. وی تأکید کرد که فرودگاه کرکوک کاملاً از دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و نهادهای ذی‌ربط پیروی می‌کند و پروازها نیز مطابق برنامه رسمی انجام می‌شوند.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در هشتم سپتامبر، ۳۶ نهاد مرتبط با بخش هوانوردی ایران را تحریم کرد که ۲۷ مورد از آنها شرکت‌های هواپیمایی بودند. این اقدام موجب شده است عراق و اقلیم کردستان نیز از تصمیمات مربوط به توقف پروازها تبعیت کنند.