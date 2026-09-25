کردپرس
پلمب یک واحد تولید سوخت تقطیری در ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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پلمب یک واحد تولید سوخت تقطیری در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، از پلمب یک واحد تولید سوخت تقطیری به دلیل فعالیت بدون مجوزهای قانونی و رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش کردپرس، مختارخانی گفت: این واحد به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از محیط زیست و رعایت نکردن الزامات و ضوابط زیست‌محیطی، پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: پیش از معرفی واحد به مراجع قضایی، در دو مرحله اخطاریه برای رفع موارد و رعایت الزامات زیست‌محیطی صادر شد، اما با وجود اخطارهای صادرشده، اقدامات لازم برای رفع موارد انجام نشد.

خانی ادامه داد: با تداوم فعالیت واحد بدون اخذ مجوزهای قانونی و رعایت نشدن الزامات زیست‌محیطی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و با دستور مقام قضایی، واحد مذکور پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تأکید کرد: فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بدون مجوزهای قانونی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی، می‌تواند زمینه‌ساز آلودگی و تهدید محیط زیست باشد و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

وی تاکید کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان ارومیه با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.
 

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