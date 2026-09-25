پلمب یک واحد تولید سوخت تقطیری در ارومیه

به گزارش کردپرس، مختارخانی گفت: این واحد به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از محیط زیست و رعایت نکردن الزامات و ضوابط زیست‌محیطی، پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.



وی افزود: پیش از معرفی واحد به مراجع قضایی، در دو مرحله اخطاریه برای رفع موارد و رعایت الزامات زیست‌محیطی صادر شد، اما با وجود اخطارهای صادرشده، اقدامات لازم برای رفع موارد انجام نشد.



خانی ادامه داد: با تداوم فعالیت واحد بدون اخذ مجوزهای قانونی و رعایت نشدن الزامات زیست‌محیطی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و با دستور مقام قضایی، واحد مذکور پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تأکید کرد: فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بدون مجوزهای قانونی و رعایت ضوابط زیست‌محیطی، می‌تواند زمینه‌ساز آلودگی و تهدید محیط زیست باشد و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.



وی تاکید کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان ارومیه با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.

