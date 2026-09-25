طرح «پلاک کیفیت» میتواند یک تحول در صنعت ساختمان ایجاد کند
به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد؛ عنوان کرد:
کرمانشاه از یک مرکزیت تجاری، خدماتی و گردشگری در غرب کشور برخوردار است و این ویژگیها میتواند به شکلگیری یک صنعت پویا در حوزه ساخت مجموعههای مسکونی و تجاری کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: تقاضا برای مسکن باکیفیت و دارای استاندارهای روز در کرمانشاه وجود دارد ولی متاسفانه تاکنون پاسخ مناسبی به این نیازها داده نشده است و این حوزه در صورت برنامه ریزی و ساماندهی مناسب میتواند به یکی از ظرفیتهای مهم توسعهای برای کرمانشاه تبدیل شود.
معاون عمرانی استاندار طرح پلاک کیفیت را طرحی منطبق با برنامه هفتم پیشرفت و گامی در مسیر ارتقای استانداردهای صنعت ساختمان در استان کرمانشاه توصیف کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در استان کرمانشاه و توسط بخش خصوصیارائه شده است و با بررسیهای کارشناسی بیشتر میتواند به پویایی صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت زندگی در استان کرمانشاه کمک کند و در ادامه همچنین طرح ساختمانهای سبز به عنوان یک الگو در سطح ملی مورد اقبال قرار گیرد.
وی تصریح کرد: راه و شهرسازی و شهرداری کرمانشاه باید از رویههای سنتی فاصله گرفته و بسترهای لازم برای شکل گیری شهرکهای ویلایی باکیفیت و دارای استاندارهای روز را در مناطق خوش آب هوای کرمانشاه فراهم کنند.
نجفی تاکید کرد: شکل گیری این شهرکها علاوه بر تامین نیاز بخشی از جامعه، به ایجاد ارزش افزوده در حاشیه شهرها و ارتقای کیفیت زندگی و کاهش معضلات اجتماعی در این محدوده ها کمک می کند.
در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت مدارس پروژههای نهضت ملی مسکن ارائه شد.
گزارش دستگاههای خدماترسان در خصوص پروژههای قابل بهرهبرداری تا پایان سال و گزارش بنیاد مسکن درخصوص نهضت ملی مسکن شهری و جابجاییهای متقاضیان غیر موثر و همچنین سازوکار اختصاص اراضی روستایی ارابه شد.
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