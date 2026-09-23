کمبود دو نوع گازوئیل در حسکه؛ تصمیم دولت موقت سوریه روی کاغذ ماند

سرویس سوریه - با وجود اعلام قیمت‌های جدید برای سه نوع گازوئیل از سوی وزارت انرژی دولت موقت سوریه، دو نوع گازوئیل اختصاص‌یافته به گرمایش، کشاورزی و حمل‌ونقل عمومی همچنان به جایگاه‌های سوخت و بازارهای استان حسکه نرسیده و صدها ژنراتور در این استان به دلیل کمبود سوخت فعالیت نمی‌کنند.

به گزارش کردپرس، وزارت انرژی دولت موقت سوریه در ۱۷ سپتامبر سه نوع جدید گازوئیل را با قیمت‌های متفاوت تعیین کرد، اما بر اساس گزارش یک منبع در اداره سوخت استان حسکه، تاکنون دو نوع گازوئیل ویژه گرمایش، کشاورزی و حمل‌ونقل عمومی به بازار و جایگاه‌های سوخت این استان نرسیده است. این منبع اعلام کرد که اداره سوخت هنوز این گازوئیل را دریافت نکرده و در نتیجه صدها ژنراتور از کار افتاده‌اند؛ این در حالی است که شبکه برق اصلی استان نیز تنها حدود دو ساعت در روز برق مورد نیاز ساکنان را تأمین می‌کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، وزارت انرژی دولت موقت سوریه در تصمیم جدید خود قیمت هر لیتر گازوئیل با کیفیت مورد استفاده برای گرمایش، کشاورزی و مصارف دیگر را ۱۱۵ لیره جدید سوریه، معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیره قدیم، تعیین کرد.

بر اساس این تصمیم، قیمت هر لیتر گازوئیل مورد استفاده در بخش حمل‌ونقل و خدمات ۱۵۰ لیره جدید سوریه و قیمت گازوئیل وارداتی از خارج ۱۷۵ لیره تعیین شد.

وزارت انرژی سوریه اعلام کرد که این تصمیم به دلیل توقف پالایشگاه بانیاس و افزایش هزینه واردات سوخت از بازارهای جهانی اتخاذ شده است.

این وزارتخانه پیش از این در ۱۳ سپتامبر قیمت‌های جدید سوخت را اعلام کرده بود که بر اساس آن، هر لیتر بنزین ۹۵ اکتان ۱۹۵ لیره، بنزین ۹۰ اکتان ۱۸۵ لیره، گازوئیل ۱۷۵ لیره، گاز خانگی یک‌هزار و ۶۰۰ لیره و گاز صنعتی ۲ هزار و ۵۶۰ لیره تعیین شده بود. همچنین قیمت هر تن مازوت توسط این وزارتخانه ۵۲ هزار و ۸۰۰ لیره اعلام شده بود.

پس از اعلام افزایش قیمت‌های جدید سوخت، هزاران نفر در شهرهای مختلف سوریه در اعتراض به قیمت‌ها و با درخواست کاهش آنها تظاهرات کردند. پس از این اعتراضات، وزارت انرژی سه نوع گازوئیل با قیمت‌های متفاوت را برای مصارف مختلف تعیین کرد.

با این حال، یک منبع در اداره سوخت استان حسکه تاکید کرد که دو نوع گازوئیل ویژه گرمایش، کشاورزی و حمل‌ونقل عمومی همچنان به بازارها و جایگاه‌های سوخت استان نرسیده‌اند.

این منبع اعلام کرد که اداره سوخت تاکنون گازوئیل مورد نیاز را دریافت نکرده و صدها ژنراتور به دلیل نبود سوخت فعالیت نمی‌کنند. به گفته این منبع، با وجود تصمیم وزارت انرژی، گازوئیل در جایگاه‌های سوخت استان موجود نیست.

این منبع همچنین افزود که اداره سوخت به دلیل ناتوانی در تأمین گازوئیل مورد نیاز صاحبان ژنراتورها، امکان کنترل قیمت برق تولیدشده توسط ژنراتورهای خصوصی را ندارد و همین مسئله موجب شده است صاحبان ژنراتورها برای تأمین سوخت مورد نیاز خود به بازارهای خارج از سیستم رسمی روی بیاورند.