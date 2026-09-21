خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۲۳:۰۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
گلولهباران حومه درعا توسط رژیم صهیونیستی
سرویس سوریه - ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک حدود هفت گلوله توپخانه، اطراف چند روستا در منطقه حوض یرموک در غرب درعا را هدف قرار داد که در پی آن حدود ۱۵ رأس دام تلف شدند.
به گزارش کردپرس، ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اطراف روستاهای عابدین، معریه و عریضة در منطقه حوض یرموک در غرب درعا را گلولهباران کرد. در پی این حملات، حدود ۱۵ رأس دام تلف شدند.
منابع محلی به خبرگزاری سانا اعلام کردند که حدود هفت گلوله توپخانه در نزدیکی محل نگهداری دامها در اطراف این روستاها فرود آمده و در نتیجه شماری از دامها تلف شدهاند.
این حمله در حالی انجام شده است که مناطق غربی استان درعا و بهویژه حوض یرموک طی ماههای اخیر بارها شاهد تحرکات و حملات نیروهای اسرائیلی بودهاند.
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