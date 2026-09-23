نباید به نام «دولت عربی» علیه کُردها و دیگر گروههای سوری جنگی صورت گیرد
به گزارش کردپرس، «یوسف کوته» رئیس اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره در واکنش به کشته شدن «سیپان حزنی» از نیروهای تیپ حسکه، گفت این حادثه با رویکردی نژادپرستانه و شوونیستی و تحت عنوان «انتقام» انجام شده و خواستار شناسایی عاملان آن و پاسخگو کردن تمامی افرادی شد که در ترویج خشونت و تهدید علیه مردم نقش دارند. وی همچنین با اشاره به روند ادغام در سوریه، بر ضرورت همبستگی تمامی اقوام و گروههای این کشور برای مقابله با گفتمان نفرت تأکید کرد و گفت برخی طرفهای داخلی و خارجی در تلاش برای تضعیف روند ادغام و برهم زدن ثبات منطقه هستند.
«یوسف کوته» رئیس اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره در گفتوگو با آژانس خبری هاوار درباره کشته شدن سیپان حزنی اظهار کرد که این حادثه تحت عنوان انتقام و با ذهنیتی نژادپرستانه و شوونیستی رخ داده است و در چنین شرایطی نه عدالت اجرا میشود و نه عاملان پاسخگو میشوند.
وی با انتقاد از توجیه این حادثه تحت عنوان «انتقام» گفت: «چند نفر دیگر قرار است به نام پاسخگویی و انتقام کشته شوند؟»
کوته با اشاره به اینکه سوریه در مرحلهای حساس قرار دارد، تأکید کرد که کشته شدن سیپان حزنی قابل چشمپوشی نیست و پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه کُرد خواهد داشت. وی گفت: «در شرایطی که در سوریه از آغاز مرحله صلح سخن گفته میشود، چرا افراد دارای ذهنیت شوونیستی ظاهر میشوند؟»
رئیس اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره همچنین خواستار توقف اقدامات خشونتآمیز علیه کُردها و مقابله مشترک تمامی اقوام و گروههای سوری با گفتمان نفرت شد. وی گفت کشته شدن سیپان حوزنی تأثیر زیادی بر جامعه گذاشته و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، همه گروههای سوری باید در برابر جرایمی که مردم کُرد را هدف قرار میدهد، موضع مشترک اتخاذ کنند.
کوته با تأکید بر ضرورت توقف خونریزی در سوریه افزود که مردم این کشور در سالهای گذشته با مشکلات و رنجهای بسیاری روبهرو بودهاند ونباید به نام «دولت عربی» علیه دیگر اقوام و گروههای سوری جنگی صورت گیرد. وی تأکید کرد که تاریخ سوریه گواه حضور و زندگی تمامی اقوام این کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که «برخی طرفها» تلاش میکنند اراده خود را بر مردم تحمیل کرده و صلح میان ساکنان منطقه را از بین ببرند. کوته در این ارتباط دولت ترکیه و دستگاه اطلاعاتی این کشور را به مداخله علیه حقوق کُردها در سوریه متهم کرد.
کوته با اشاره به سخنان «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه درباره کُردها گفت کُردها بخش اصلی جامعه سوریه هستند و نباید با آنان مانند گروهی متفاوت از سایر اقوام رفتار شود. وی افزود کُردها در مناطق مختلف سوریه حضور دارند و باید حقوق آنان در ساختار سیاسی و اداری کشور به رسمیت شناخته شود.
رئیس اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره همچنین درباره ادامه گفتمان نفرت علیه کُردها از سوی برخی افرادی که خود را نمایندگان قبایل عرب معرفی میکنند، هشدار داد و گفت تهدید به کشتار و نابودی کُردها باید متوقف شود، زیرا ادامه چنین رویکردی پیام مناسبی برای آینده سوریه نیست. وی از دولت موقت سوریه خواست تمامی اقوام و گروههای این کشور را در ساختار سیاسی خود دربرگیرد.
کوته در ادامه به سازوکار انتخابات جدید پارلمان سوریه نیز پرداخت و گفت این سازوکار از نظر نمایندگی پارلمانی و حقوق سیاسی، نمایندگی واقعی مردم کُرد را تضمین نمیکند. وی خواستار تضمین حضور کُردها در نهادهای دولتی به عنوان یک قوم و گروه اجتماعی شد و تأکید کرد حضور کُردها در ساختارهای حکومتی، با توجه به پراکندگی آنان در مناطق مختلف سوریه، حقی طبیعی است.
وی همچنین خواستار تشکیل مجلسی فراگیر شد که تمامی سوریها بتوانند در آن نماینده داشته باشند و گفت دولت موقت باید روند تدوین قانون اساسی جدید را پیش ببرد. به گفته کوته، دولت باید همزمان برای جلوگیری از گسترش گفتمان نفرت علیه کُردها، بهویژه مطالب منتشرشده در رسانههای دیجیتال که کُردها را هدف قرار میدهند، اقدام کند.
کوته نسبت به پیامدهای گسترش گفتمان نفرت هشدار داد و گفت ادامه این وضعیت میتواند شرایط سوریه را وخیمتر کرده و زمینه بازگشت دوباره درگیریهای داخلی را فراهم کند.
وی در ادامه گفت برخی طرفهای کُرد نیز با ایجاد گفتمان نفرت، به تضعیف روابط میان ساکنان منطقه و روند صلح کمک میکنند. کوته مدعی شد این جریانها خواهان ایجاد ثبات در منطقه نیستند و با روند ادغام مخالفت میکنند و برخی از آنان نیز با دستگاه اطلاعاتی دولت ترکیه ارتباط دارند.
کوته از تمامی طرفها خواست برای موفقیت روند ادغام و مقابله با جریانهایی که تلاش میکنند منطقه را به سمت جنگ سوق دهند، همکاری کنند و تأکید کرد مسئولیت اصلی جلوگیری از گسترش گفتمان نفرت بر عهده دولت موقت سوریه است.
رئیس اتحادیه روشنفکران منطقه جزیره در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که مردم کُرد با وجود فشارها علیه موجودیت، فرهنگ و هویتشان، هزاران سال در سرزمین تاریخی خود زندگی کردهاند. وی افزود: «مردم کُرد آنقدر زندگی کردهاند که در این سرزمین رشد کردهاند» و از دیگر اقوام خواست در کنار مردم کُرد بایستند.
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