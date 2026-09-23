فیدان میزبان نشست سهجانبه وزیران خارجه ترکیه، سوریه و عربستان شد
به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد این نشست با حضور هاکان فیدان، اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، و فیصل بن فرحان آلسعود، وزیر امور خارجه عربستان، در «خانه ترک» نیویورک برگزار شد.
این نشست در حاشیه برنامههای هفتۀ سطحبالای هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. وزارت خارجه ترکیه در اطلاعیه کوتاه خود جزئیات بیشتری درباره گفتوگوهای سه وزیر منتشر نکرد.
براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه عربستان، وزیران خارجه سه کشور راههای تقویت توان مشترک برای مقابله با چالشهای منطقهای و فرصتهای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری میان ترکیه، سوریه و عربستان سعودی را بررسی کردند.
این دیدار بخشی از رایزنیهای دیپلماتیک فیدان در نیویورک بود. وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشستها و دیدارهای دیگری نیز با محوریت تحولات منطقهای و همکاریهای بینالمللی شرکت کرد.
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