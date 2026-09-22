احمد الشرع در نیویورک با اعضای کنگره آمریکا و جامعه سوریهای مقیم این کشور دیدار کرد
به گزارش کردپرس، «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه در نخستین روز سفر خود به نیویورک، با هیئتی از جامعه سوریهای مقیم ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. در این دیدار «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران، «رائد الصالح» وزیر امور اضطراری و مدیریت بلایا و شماری از مسئولان سوری حضور داشتند.
الشرع در این دیدار درباره مهمترین تحولات سوریه، دستاوردهای بهدستآمده در دوره گذشته و روند بازسازی و بهبود شرایط این کشور سخن گفت و به دیدگاهها و پیشنهادهای حاضران درباره شماری از مسائل گوش داد.
رئیس دولت موقت سوریه بر اهمیت نقش جامعه سوریهای مقیم آمریکا در تقویت روابط سوریه و آمریکا و کمک به پیشبرد این روابط تأکید کرد و بهرهگیری از تجربیات و توانمندیهای سوریهای خارج از کشور و مشارکت آنان در روند بازسازی و توسعه سوریه را مهم دانست.
الشرع همچنین در نیویورک با شماری از اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد. در این نشست که با حضور الشیبانی و تعدادی از مسئولان سوری برگزار شد، روابط میان دو کشور، وضعیت سوریه و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس اعلام ریاستجمهوری سوریه، اعضای کنگره آمریکا در این دیدار بر حمایت خود از وحدت و حاکمیت سوریه، تلاشها برای بازسازی و بهبود شرایط این کشور و تقویت ثبات تأکید کردند.
این دیدارها در حاشیه سفر احمد الشرع به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین دوره نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است.
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