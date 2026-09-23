اردوغان: سازمان ملل از انجام مسئولیت خود ناتوان شده است
به گزارش کردپرس، اردوغان در سخنرانی خود با اشاره به وقوع بیش از ۶۰ جنگ و درگیری طی یک سال گذشته گفت از غزه، اوکراین و روسیه تا میانمار، دارفور، ایران و لبنان، حدود ۲۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادهاند. او تأکید کرد گستردگی این درگیریها و ناتوانی جامعه جهانی در متوقفکردن آنها، نشان میدهد سازمان ملل بهطور فزایندهای از ایفای مسئولیت تأسیس خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، بازمانده است.
اردوغان همچنین بار دیگر خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد و گفت: «نظامی که اراده بیش از ۱۹۰ کشور را تابع خواستههای پنج کشور میکند، نه عادلانه است و نه میتواند اعتماد کامل ایجاد کند.» او با تکرار شعار «جهان بزرگتر از پنج است»، تأکید کرد ساختاری که در آن آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا از عضویت دائم و حق وتو برخوردارند، باید اصلاح شود.
رئیسجمهوری ترکیه بخش اصلی سخنان خود را به مسئله فلسطین اختصاص داد و با اشاره به اینکه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، برای دومین سال متوالی نتوانسته است در مجمع عمومی حضور یابد، گفت آنکارا صدای مردم فلسطین را از تریبون سازمان ملل به گوش جهان خواهد رساند.
او اظهار داشت: «این بیعدالتی در حق برادران و خواهران فلسطینی ما، وجدانمان را عمیقاً جریحهدار میکند. همانگونه که سال گذشته عمل کردیم، امسال نیز صدای کشور آزاد و مستقل فلسطین خواهیم بود.»
اردوغان همچنین از کشورهایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناختهاند، خواست در موضع خود تجدیدنظر کنند.
اردوغان گفت غزه افزون بر تبدیلشدن به «بزرگترین گورستان کودکان جهان»، به مکانی با بیشترین شمار کودکان قطععضوشده در نتیجه حملات اسرائیل تبدیل شده است.
به گفته او، طی سه سال گذشته بیش از ۷۴ هزار فلسطینی، که بیشتر آنان زن و کودک بودهاند، در غزه کشته شدهاند و بیش از ۷۰ درصد مولدهای برق بیمارستانهای این منطقه بهدلیل کمبود سوخت از کار افتادهاند.
او افزود حتی پس از برقراری آتشبس با تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و مشارکت ترکیه و کشورهای دیگر، اسرائیل بیش از هزار و ۵۰۰ فلسطینی را کشته است.
رئیسجمهوری ترکیه گفت: «این مسئلهای شخصی برای طیب اردوغان نیست؛ مسئله بشریت است. هیچکس که در قلب خود انسانیت، شفقت، انصاف و وجدان داشته باشد، نمیتواند در برابر این فاجعه چشمهایش را ببندد.»
او همچنین غزه را «غیرانسانیترین و شرمآورترین اردوگاه کار اجباری دوران ما» خواند و اسرائیل را به پیگیری «ذهنیت نسلکشی و سیریناپذیری در کشتار» متهم کرد.
اردوغان بار دیگر بر راهحل دوکشوری تأکید کرد و افزود: «به خواست خدا، روزی را خواهیم دید که کشور مستقل و دارای تمامیت سرزمینی فلسطین براساس مرزهای ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی به واقعیت تبدیل شود.»
حمایت اردوغان از دولت جدید سوریه
رئیسجمهوری ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت سوریه پس از تغییر حکومت در ۸ دسامبر وارد دورهای تازه شده است و آنکارا به حمایت از احمد الشرع، رئیسجمهوری این کشور، ادامه خواهد داد.
او گفت سوریه با وجود آنچه «تحریکهای داخلی و خارجی» خواند، در مسیر تبدیلشدن به کشوری امن و باثبات قرار گرفته است و ترکیه همچنان از مردم سوریه حمایت خواهد کرد.
اروپا بدون ترکیه امنتر نخواهد شد
اردوغان با تأکید بر جایگاه ترکیه در امنیت اروپا گفت این قاره نمیتواند بدون حضور آنکارا، معماری امنیتی مؤثری ایجاد کند.
او اظهار داشت: «اروپایی که ترکیه را از معماری امنیتی خود کنار بگذارد، صریح بگویم، نه قدرتمندتر و نه امنتر خواهد شد.»
رئیسجمهوری ترکیه، عضویت کشورش در ناتو، توسعه صنایع دفاعی و میزبانی آنکارا از اجلاس سران ناتو در ماه ژوئیه را نشانههای نقش ترکیه در امنیت اروپا و دو سوی اقیانوس اطلس دانست.
او افزود آنکارا میخواهد آینده روابط خود با اتحادیه اروپا را با همین نگاه راهبردی شکل دهد و انتظار دارد بروکسل نیز رویکردی متقابل در پیش بگیرد.
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