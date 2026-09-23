معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی بوکان
به گزارش کردپرس، دبیر چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران روز دوشنبه در گفتوگویی خبری اظهار کرد: در بخش اتودهای نمایشی صحنهای، هیات داوران در بخش طراحی پوستر و بروشور از آثار «خاک سرخ» از استان فارس، «آلسست» از آذربایجانغربی و «خون بس» از استان فارس به صورت مشترک تقدیر کرد.
کاوه محمدزاده افزود: در بخش گریم و ماسک نیز آثار «پر پرواز» از کردستان، «رقص پرنده» از خراسان رضوی و «آواز قو» از گیلان به صورت مشترک شایسته تقدیر شناخته شدند و در بخش طراحی لباس، هیچ اثری حائز رتبه یا شایسته تقدیر نشد.
وی بیان کرد: در بخش موسیقی از رضا آزاد دریایی و امیر طیاری برای نمایش «پیاده در سایه» از استان هرمزگان تقدیر شد و آثار «آلفا» به آهنگسازی سید جمالالدین حسینی از استان مرکزی و «گردگیر» اثر سلمان رهگشای و مهدی شاهی از آذربایجانغربی به صورت مشترک به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.
دبیر جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران افزود: در بخش طراحی صحنه نیز از سوسن مشاریان برای «خوابمردگی» از آذربایجانغربی و شریفه شیریان برای «ویار» از کردستان تقدیر شد و رتبه سوم مشترک به پانتهآ پورصادقی برای «بند» از فارس و ستایش آهنگر برای «آلیس در سرزمین آدمها» از گلستان رسید.
وی اضافه کرد: رتبه دوم مشترک طراحی صحنه به کمند رحیمی برای «پر پرواز» از کردستان و رضا محمدخانی برای «تولد» از آذربایجانغربی اختصاص یافت و یاشار منوچهری برای «نگار» از اردبیل و مبینا قادری برای «حنجره آینه» از بوشهر - جزیره خارک نیز رتبه نخست مشترک این بخش را کسب کردند.
محمدزاده درباره نتایج بخش بازیگری مرد اظهار کرد: روحالله کیخاشهری برای «سلطان» از سیستان و بلوچستان، هومن مندا برای «خوابمردگی» از آذربایجانغربی و جهانگیر چالاکی برای «لیلا» از آذربایجانشرقی مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی ادامه داد: رضا محمدخانی برای «تولد» از آذربایجانغربی و مهدی صدیقی برای «آواز قو» از گیلان رتبه سوم مشترک را به دست آوردند، محمدرضا حمیدی برای «پیاده در سایه» از هرمزگان و حسین جعفری برای «هویت نامعلوم یک دیوانه» از اردبیل رتبه دوم مشترک را کسب کردند و علی سنامیری برای «حنجره آینه» از بوشهر - جزیره خارک رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
دبیر جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران گفت: در بخش بازیگری زن نیز از اسرا رسولی برای «اهالی بهشت» از کردستان، حنانه علیاکبری برای «دلسوز» از آذربایجانغربی، شیدا رحیمی برای «خون بس» از فارس و دلنیا عبداللهی برای «آلسست» از آذربایجانغربی و بوکان تقدیر شد.
وی افزود: رتبه سوم مشترک این بخش به ستایش آهنگر برای «آلیس در سرزمین آدمها» از گلستان و آرمیتا قاسمی برای «بی شاهد» از فارس رسید و فاطمه صادقی برای «خاک سرخ» از فارس و لیلا مهدیآبادی برای «هجر هاجر» از کرمانشاه رتبه دوم مشترک را کسب کردند.
محمدزاده اضافه کرد: نسرین هوشیار برای «نگار» از اردبیل و زهرا دلاور برای «خاور دیناوی» از همدان نیز به صورت مشترک رتبه نخست بخش بازیگری زن را به دست آوردند.
وی درباره بخش ایده نیز اظهار کرد: آیلار زندسلیمی برای «پر پرواز» از کردستان و حنانه علیاکبری برای «دلسوز» از آذربایجانغربی مورد تقدیر قرار گرفتند، ستایش آهنگر برای «آلیس در سرزمین آدمها» از گلستان رتبه سوم را کسب کرد و رتبه دوم مشترک به علی زیستی برای «هجر هاجر» از کرمانشاه و فاطمه صادقی برای «خاک سرخ» از فارس رسید.
وی ادامه داد: نسرین هوشیار برای «نگار» از اردبیل و امین مظفری برای «خاور دیناوی» از همدان نیز رتبه نخست مشترک بخش ایده را کسب کردند.
محمدزاده درباره نتایج بخش کارگردانی گفت: از دلنیا عبداللهی برای «آلسست» از آذربایجانغربی - بوکان و شریفه شیریان برای «ویار» از کردستان تقدیر شد و رتبه سوم مشترک به پدرام رحمانی برای «خوابمردگی» از آذربایجانغربی و هانا رسولینژاد برای «پر پرواز» از کردستان رسید.
دبیر جشنواره افزود: عباس منظری برای «حنجره آینه» از بوشهر - جزیره خارک و ستایش آهنگر برای «آلیس در سرزمین آدمها» از گلستان رتبه دوم مشترک را به دست آوردند و رتبه نخست مشترک نیز به امین مظفری برای «خاور دیناوی» از همدان و یاشار منوچهری برای «نگار» از اردبیل اختصاص یافت.
محمدزاده در ادامه به نتایج بخش تئاتر طنز فضای باز اشاره کرد و گفت: در بخش موسیقی از شینا احمدی، شاهو قدیمی و دانش رحمانی برای نمایش «زندگی خرمرگی» از کردستان تقدیر شد.
وی افزود: علی فریدنی برای «بلوط سبز» از لرستان در بخش طراحی لباس به عنوان برگزیده معرفی شد و در بخش طراحی فضا نیز از یوسف فتحی برای «گارینشین» از آذربایجانغربی تقدیر و فرامرز غلامیان برای «بلوط سبز» از لرستان به عنوان برگزیده معرفی شد.
دبیر جشنواره اظهار کرد: در بخش ایده، از حجت قاسمنژاد برای نمایش «ما هم آدمیم» از آذربایجانغربی تقدیر شد و فرامرز غلامیان برای «بلوط سبز» از لرستان عنوان برگزیده را به دست آورد.
وی ادامه داد: در بخش بازیگری مرد، عبدالحسین جلیلنسب برای «مقصر کیه؟» از خوزستان مورد تقدیر قرار گرفت و هادی نقودی برای «ما هم آدمیم» از آذربایجانغربی به عنوان برگزیده معرفی شد.
محمدزاده گفت: در بخش بازیگری زن از سعیده داییزاده برای «بازگشت» از کرمان، نسیم پائیزی برای «شست و شور» از قزوین، شیدا رحیمی برای «مکبث» از فارس و پریا صادقی برای «بلوط سبز» از لرستان تقدیر شد و در این بخش اثری به عنوان برگزیده معرفی نشد.
وی افزود: در بخش کارگردانی نیز از حجت قاسمنژاد برای «ما هم آدمیم» از آذربایجانغربی تقدیر شد و ایوب ماساوری برای «بلوط سبز» از لرستان عنوان برگزیده را کسب کرد.
دبیر چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران گفت: این دوره از جشنواره در ۲ بخش اتودهای نمایشی صحنهای و تئاتر طنز فضای باز برگزار شد و ۳۰ اثر برای اجرا در مرحله نهایی انتخاب شدند.
چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران از ۲۷ تا ۲۹ شهریورماه به میزبانی شهرستان بوکان برگزار شد و برای دومین سال پیاپی این شهرستان میزبان این رویداد ملی بود.
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