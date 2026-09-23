به گزارش کردپرس بافل طالبانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که جامعه جهانی با امید فراوان مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به چند دهه اختلاف میان واشنگتن و تهران، گفت عبور از این وضعیت به شجاعت نیاز دارد و رهبری واقعی نه تنها در جنگیدن، بلکه در برداشتن گام‌هایی برای برقراری صلح و حل اختلافات نمود پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان، مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی را به دلیل ورود به مسیر گفت‌وگو مورد تمجید قرار داد و تأکید کرد که دستیابی به توافقی پایدار میان دو کشور را نباید به معنای تسلیم یا ضعف یکی از طرف‌ها تلقی کرد، بلکه می‌توان آن را نوعی موفقیت مشترک دانست.

طالبانی همچنین بر ضرورت حفظ منافع ملی، کرامت و امنیت هر دو طرف تأکید کرد و گفت هیچ‌یک از طرفین برای دستیابی به نتیجه مطلوب لزوماً نیازمند غلبه بر طرف مقابل نیستند و امکان دستیابی به یک موفقیت تاریخی از مسیر همکاری وجود دارد.

وی در بخش دیگری از بیانیه خود، مردم آمریکا را دارای پیشینه‌ای در زمینه نوآوری، آزادی و رهبری و مردم ایران را وارث تمدنی بزرگ با فرهنگی غنی توصیف کرد و گفت هر دو جامعه شایسته آینده‌ای دور از تنش و خشونت هستند.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به پیامدهای احتمالی توافق میان واشنگتن و تهران برای منطقه، اظهار داشت که تفاهم موفق میان دو طرف می‌تواند زمینه‌ای برای حرکت خاورمیانه به سوی صلح پایدار، ثبات و توسعه اقتصادی فراهم کند.

طالبانی در پایان خطاب به رهبران و دیپلمات‌های درگیر در این روند گفت که جامعه جهانی مذاکرات را دنبال می‌کند و از آنان خواست با همان روحیه و شجاعتی که به میز مذاکره آمده‌اند، برای دستیابی به توافق و آینده‌ای صلح‌آمیز تلاش کنند.

وی بیانیه خود را با دعا برای حفظ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به پایان رساند.