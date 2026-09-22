سرویس ترکیه - «عایشه‌گل دوغان» سخنگوی دم‌پارتی اعلام کرد که تماس‌ها میان مسئولان دولت ترکیه، عبدالله اوجالان و رهبری PKK درباره موضوع خلع سلاح ادامه دارد و انتظار می‌رود طی روزهای آینده تحولات مهمی در این زمینه رخ دهد.

به گزارش کردپرس، «عایشه‌گل دوغان» سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(دم پارتی» در نشست خبری در مقر مرکزی این حزب درباره آخرین وضعیت روند صلح، موضوع خلع سلاح، نقش عبدالله اوجالان، انتخابات ریاست‌جمهوری و بحث تدوین قانون اساسی جدید ترکیه سخن گفت. وی تأکید کرد که ارتباطات میان مسئولان دولتی، عبدالله اوجالان و رهبری PKK درباره خلع سلاح ادامه دارد و دم‌پارتی منتظر تحولات مهمی در روزهای آینده است.

عایشه‌گل دوغان با اشاره به برنامه‌های آینده دم‌پارتی گفت این حزب خود را برای دوره جدید آماده می‌کند، اما نه صرفاً به عنوان جریانی اپوزوسیون یا معترض، بلکه با هدف تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی تعیین‌کننده برای اداره کشور و ایجاد تغییر و تحول دموکراتیک.

وی افزود تمامی برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌های دم‌پارتی برای دوره آینده، از جمله فعالیت‌های کمیته مرکزی سازماندهی و دیگر کمیسیون‌های حزب، بر اساس همین هدف دنبال می‌شود.

انتظار برای تحولات مهم در موضوع خلع سلاح

سخنگوی دم‌پارتی درباره روند مذاکرات گفت: «ارتباطات میان طرف‌های مرتبط، از جمله مسئولان دولت، آقای اوجالان و رهبری جنبش درباره خلع سلاح ادامه دارد.»

وی افزود اظهاراتی که طرف‌های مختلف در مقاطع مختلف درباره این موضوع مطرح کرده‌اند نیز نشان می‌دهد تماس‌ها و فعالیت‌های مرتبط با خلع سلاح همچنان ادامه دارد.

دوغان گفت: «ما منتظریم در روزهای آینده درباره خلع سلاح تحولات مهمی رخ دهد.»

به گفته وی، فعالیت‌های میدانی مرتبط با خلع سلاح به صورت دوگانه در حال انجام است و سازوکارهای ایجادشده برای این منظور فعالیت می‌کنند.

او تأکید کرد هر زمان تحولات ملموسی درباره خلع سلاح رخ دهد که امکان اعلام عمومی آنها وجود داشته باشد، این تحولات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دوغان: نقش اوجالان در روند خلع سلاح مهم است

سخنگوی دم‌پارتی درباره نقش عبدالله اوجالان نیز گفت اگر اوجالان به‌طور رسمی به عنوان هماهنگ‌کننده روند خلع سلاح و سیاسی‌شدن فعالیت خود را در این سازوکار آغاز کند، این مسئله می‌تواند تأثیر مهمی بر پیشبرد عملی و مؤثر فعالیت‌های میدانی داشته باشد.

وی تأکید کرد که دم‌پارتی این موضوع را از مسائل مهم روند جاری می‌داند.

دوغان: درباره نامزدی ریاست‌جمهوری بحثی نکرده‌ایم

دوغان درباره موضع دم‌پارتی در قبال نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که انتخابات هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اظهارات مقام‌های حزب حاکم ترکیه گفت: «مسئولان حزب حاکم نیز خود اعلام می‌کنند که انتخابات در دستور کار نیست، اما هم‌زمان می‌گویند اگر انتخابات برگزار شود، نامزد آنها چه کسی خواهد بود. این ارزیابی خود آنهاست.»

سخنگوی دم‌پارتی تأکید کرد که این حزب هیچ‌گاه دیدگاه خود درباره انتخابات را پنهان نکرده است، اما هنوز نمی‌توان گفت که هیئت اجرایی مرکزی یا شورای حزب درباره انتخابات بحثی انجام داده و موضع مشخصی در این زمینه شکل گرفته است.

دوغان تصریح کرد: «ما درباره نامزدی ریاست‌جمهوری هیچ بحثی نکرده‌ایم.»

دم‌پارتی خواستار قانون اساسی دموکراتیک جدید است

دوغان در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحث تدوین قانون اساسی جدید ترکیه گفت این کشور به قانون اساسی جدید نیاز دارد، اما این قانون باید ماهیتی دموکراتیک داشته باشد.

وی اظهار داشت: «ترکیه به یک قانون اساسی نیاز دارد، اما چه نوع قانون اساسی؟ ترکیه به یک قانون اساسی دموکراتیک و یک جامعه دموکراتیک نیاز دارد.»

او افزود که دم‌پارتی تنها درباره دموکراتیک‌سازی نظام سیاسی و اجتماعی موجود در ترکیه صحبت نمی‌کند، بلکه از ایجاد یک نظام جدید و آغاز روندی برای ساختن آن سخن می‌گوید.

دوغان تأکید کرد که رویکرد این حزب به مسئله قانون اساسی نیز بر همین مبنا استوار است.