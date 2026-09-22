عاملان قتل سیپان حزنی باید مجازات شوند؛ آموزش به زبان مادری از حقوق دانشآموزان است
به گزارش کردپرس، «اکرم المحشوش» مشاور قبیله الجبور در گفتوگویی، درباره حادثه کشته شدن سیپان حزنی و درخواست مردم کٌُُرد برای تحصیل به زبان مادری، اعلام کرد که عاملان این قتل باید شناسایی و مجازات شوند. وی همچنین تأکید کرد که خانواده سیپان حزنی با رویکردی مسئولانه از تبدیل این حادثه به زمینهای برای ایجاد تنش میان کُردها و اعراب جلوگیری کردند.
اکرم المحشوش در گفتوگویی با آژانس خبری هاوار درباره حادثه کشته شدن سیپان حزنی گفت: «برای ایجاد فتنه در منطقه، سیپان حزنی کشته شد و این جنایت را با عنوان انتقامگیری توصیف کردند، در حالی که همه میدانند مسئله انتقامگیری موضوعی میان قبایل و طوایف است، نه میان مسئولان و غیرنظامیان.»
وی افزود: «اگر بخواهیم درباره انتقامگیری صحبت کنیم، قبیله ما نیز نزدیک به ۱۵ هزار مورد از اینگونه مسائل در منطقه داشته است، اما در این حادثه تلاش شد میان جامعه کُرد و عرب فتنه ایجاد شود. گروهی با نام قبیله و انتقامگیری این اقدام را انجام دادند.»
مشاور قبیله الجبور با اشاره به موضع خانواده سیپان حزنی اظهار داشت: «موضع خانواده سیپان حزنی قابل تقدیر بود. آنها با مسئولیتپذیری و آگاهی با این حادثه برخورد کردند، نخواستند فتنهای ایجاد شود و اعلام کردند که کشته شدن فرزندشان نباید باعث آغاز جنگ در منطقه شود.»
المحشوش همچنین درباره نقش قبایل در شناسایی عاملان این حادثه گفت: «در زمینه امنیتی همکاری با قبایل وجود دارد تا مشخص شود چه کسانی در قتل سیپان حزنی دست داشتهاند. در روزهای آینده نام گروهی که در این قتل نقش داشتهاند اعلام خواهد شد و مشخص میشود این حادثه چگونه رخ داده و چه کسانی پشت آن بودهاند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره حوادث امنیتی در منطقه و ناتوانی دولت موقت سوریه در جلوگیری از آنها، گفت: «توانی در دولت وجود ندارد که بتواند از منطقه محافظت کند.»
المحشوش در پایان سخنان خود درباره مطالبه مردم کُرد برای آموزش به زبان کردی گفت: «حق دانشآموزان است که به زبان مادری خود تحصیل کنند. بهویژه مردم کُرد در این منطقه شهدای زیادی داده و فداکاریهای بسیاری کردهاند. آموزش به زبان مادری حق دانشآموزان است.»
دیدگاه کاربران