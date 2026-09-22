تجمع گسترده در قامشلو برای حمایت از آموزش به زبان کُردی

سرویس سوریه - صدها نفر از ساکنان قامشلو و مناطق مختلف جزیره سوریه با برگزاری تجمعی گسترده، بر حق آموزش به زبان کُردی تأکید کردند و تصمیم وزارت آموزش دولت سوریه درباره آموزش را رد کرده و خواستار به‌رسمیت‌شناخته شدن زبان‌های مادری و زبان کُردی به عنوان زبان رسمی در سوریه شدند.

به گزارش کردپرس، ساکنان، دانش‌آموزان و گروه‌های مختلف اجتماعی از شهرهای قامشلو، حسکه، دیرک، عامودا، دیرک، تربه‌سپی، دربسیه، چل‌آغا، تل‌تمر و گرگ‌لگ از مناطق مختلف کانتون جزیره در تجمعی گسترده در مقابل ورزشگاه ۱۲ مارس در قامشلو گردهم آمدند و خواستار تضمین حق آموزش به زبان کُردی شدند.

به نوشته رسانه‌های محلی کردستان سوریه، این تجمع از سوی «ابتکار مردمی» با شعار «زبان ما هویت ماست» برگزار شد و شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی با مضامین «زبان ما هویت ماست»، «زبان ما آینده ماست»، «زبان ما احترام ماست» و «بدون زبان زندگی وجود ندارد» در دست داشتند.

این مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد. سپس «یوسف کوته» از طرف ابتکار مردمی سخنرانی کرد و گفت: «هر درختی بر پایه ریشه خود رشد می‌کند و انسان نیز بر پایه زبان خود شکل می‌گیرد. بدون زبان، انسان نمی‌تواند خود را بیان کند و بدون زبان هیچ‌کس نمی‌تواند فرهنگ خود را بنویسد و بگوید که وجود دارد. به همین دلیل، زبان، هستی و هویت ماست و همه اتنیک‌ها حق دارند به زبان خود بخوانند، بنویسند و زندگی کنند.»

در ادامه «محمد عباس» از طرف مجلس خانواده‌های شهدا سخنرانی کرد و گفت: «ما به نام قربانیان خود که جانشان را برای زبان و تاریخ کُردها فدا کردند، به شما درود می‌فرستیم. ما در مدیریت خودگردان توانستیم نهادهای بسیاری ایجاد و نظام خود را بنا کنیم و مبارزات زیادی انجام دادیم. درخواست ما از دولت این است که زبان ما را بپذیرد و به رسمیت بشناسد.»

«گلستان گولو» سخنگوی کنگره استار نیز اظهار داشت: «در جریان روی کار آمدن مدیریت خودگردان، مردم کُرد آموزش خود را به زبان کُردی دریافت کردند و نسلی را پرورش دادند. به همین دلیل، ما تصمیم دولت انتقالی را نمی‌پذیریم. این تصمیم با رویکردی اقتدارگرایانه اتخاذ شده که می‌خواهد جامعه را به شیوه‌ای واحد اداره کند.»

«سیلاوا علی» از طرف دانش‌آموزان نیز با رد تصمیم دولت درباره آموزش زبان کُردی گفت: «ما با آموزش به زبان خود چشم به جهان گشودیم، با زبان خود مبارزه می‌کنیم و با آن موفقیت‌هایمان را می‌سازیم. ما این تصمیم را رد می‌کنیم و آن را درست نمی‌دانیم. ما تنها زبان کُردی را نمی‌خواهیم، بلکه می‌خواهیم آموزش را به زبان کُردی خود دریافت کنیم.»

«روژین محمد موسی» از طرف معلمان نیز اظهار داشت: «تصمیم دولت در دمشق تصمیمی عادلانه نیست. اگر زبان کُردی از بین برود، هستی، تاریخ و فرهنگ مردم کُرد نیز از بین خواهد رفت. ما از زبان خود محافظت خواهیم کرد و باید هر کُردی برای زبان کُردی خود ایستادگی کند.»

«شیخ عمر» از طرف کنگره اسلام دموکراتیک نیز با اشاره به متون دینی گفت: «تورات، انجیل و قرآن درباره حفظ صلح و امنیت در این سرزمین مقدس سخن گفته‌اند و همچنین به حق انسان برای استفاده از زبان مادری اشاره کرده و آن را حقی مشروع برای همه انسان‌ها می‌دانند.»

«گوهر خچادوریان» از طرف جامعه ارمنی نیز بر حق آموزش به زبان مادری تأکید کرد و گفت: «باید خواستار آن باشیم که در مدارس خود آموزش را به زبان مادری‌مان دریافت کنیم. مردم ارمنی نیز نمی‌توانند به زبان خود به‌درستی بنویسند و بخوانند، زیرا آموزش زبان مادری به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین امروز از ما خواسته می‌شود در برابر طرفی که حقوق ما را پایمال می‌کند، ایستادگی کنیم.»

این تجمع در پایان با سردادن شعار «بدون زبان زندگی وجود ندارد» به پایان رسید.