هجدمین نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه افتتاح شد
به گزارش کردپرس، مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه، با تأکید بر ضرورت روایتگری اقتدار در حوزههای فرهنگ، هنر و رسانه، برپایی نمایشگاههای کتاب را یکی از جلوههای مهم این اقتدار دانست.
وی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی کشور، اظهار کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، وظیفه ما روایتگری دائمی اقتدار در حوزههای فرهنگ، هنر و رسانه است و در این میان، برپایی نمایشگاههای کتاب یکی از ابزارهای قدرتمند برای تحقق این هدف محسوب میشود.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احیای رویدادهای فرهنگی افزود: با همت وزارتخانه و مرکز ادبیات داستانی، خوشبختانه پس از وقفهای، شاهد از سرگیری فعالیتهای شاخصی همچون این نمایشگاه هستیم.
محمدی در ادامه با تمجید از ظرفیتهای فرهنگی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه گفت: ارومیه شهری با پیشینه غنی فرهنگی است و حضور مدیری فرهنگی در رأس استانداری که دغدغهمند این حوزه است، فرصتی مغتنم برای توسعه هنر و ادبیات به شمار میرود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اینکه در استانی در کمتر از هفت ماه، نمایشگاه کتاب دوباره راهاندازی شده است نشاندهنده نگاه تخصصی و مدیران فرهنگیباور در این خطه است و من در گفتوگوهای تلفنی با استاندار نیز بر این نکته تأکید داشتهام.
وی با اشاره به جایگاه نخبگانی آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، هنری و پزشکی دارای ظرفیتهای نخبگانی برجستهای است.
همچنین علیرضا نوروزی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی اظهار کرد: در هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه، ۳۰۰ناشر، ۱۶ هزار و ۷۴۳ عنوان کتاب را در قالب ۶۸ هزار و ۶۵۹ جلد با موضوعات دفاع مقدس، کودک و نوجوان، دانشگاهی، عمومی، فنی و مهندسی، کنکور، مذهبی و پزشکی عرضه میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: بخش ویژه «آقای شهید» از جمله ویژگیهای هجدهمین نمایشگاه کتاب استان است که امسال به این رویداد فرهنگی اضافه شده است.
نوروزی با اشاره به تخفیفهای در نظر گرفته شده برای خریداران کتاب گفت: میزان تخفیف نمایشگاه امسال از ۲۰ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین از برگزاری ۲۰ برنامه جنبی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی از ۳۰ شهریور تا ۵ مهرماه در تالار وحدت ارومیه برپاست و علاقهمندان میتوانند صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ با مراجعه به تالار وحدت واقع در خیابان درستکار از نمایشگاه بازدید کنند.
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