امضای تفاهمنامه ٦جانبه برای توسعه زنجیره ارزش انگور در آذربایجان غربی
به گزارش کردپرس، این تفاهمنامه با مشارکت دانشگاه ارومیه، شهرداری، جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پارک علم و فناوری و شرکت آرکاپ، با هدف تجاریسازی فناوریهای مورد نیاز، حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و توسعه صادرات انگور و خشکبار با تمرکز بر بازارهای اوراسیا تنظیم شده است.
در این مراسم که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس دانشگاه و شهردار ارومیه، برگزار شد تفاهمنامه همکاری ٦جانبه جهت ایجاد و توسعه زنجیره ارزش و فرآوری انگور در استان به امضا رسید.
در این راستا، سازمان جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تخصصی و حاکمیتی، متعهد به ارائه آمارهای رسمی، شناسایی چالشهای فنی-اقتصادی، تسهیل ارتباط میان باغداران و صنایع تبدیلی و همچنین معرفی فناوریهای نوین از طریق مروجان کشاورزی و باغداران پیشرو شده است.
دیدگاه کاربران