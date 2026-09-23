۶ هزار پرونده تخلف در کردستان تشکیل شد/تقلب و گران فروشی در صدر تخلفات

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: در دوره مورد بررسی ۶ هزار و ۱۰۳ پرونده در حوزه های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: از مجموع پرونده های تشکیل شده، سه هزار و ۶۶۵ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۵۵ پرونده نیز در حوزه بهداشت بوده است.

وی افزود: در حوزه بهداشت، ۲ مورد لغو پروانه، ۲ مورد نصب پارچه، ۱۲ مورد تعطیلی داروخانه و ۶ مورد تعطیلی مؤسسات زیبایی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در بخش کالا و خدمات نیز ۷۱ مورد پلمب و نصب پارچه انجام شد و ۲۶۸ پرونده به صدور حکم برائت منتهی شده است.

رحیمیان میزان محکومیت های صادرشده در حوزه کالا و خدمات را ۱۸۴ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز را ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی درباره تخلفات ثبت شده در بازار نیز گفت: تقلب با ۴۳ مورد و گران فروشی با ۳۲ مورد، بیشترین فراوانی تخلفات ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.

رحیمیان بیان کرد: در بخش رسیدگی به شکایات مردمی نیز ۸۰ شکایت دریافت و ۱۰۵ مورد تخلف ثبت شده است.

وی از فعالیت ۴۶۳ اکیپ گشت نظارتی در استان خبر داد و گفت: این اکیپ ها در مجموع ۲ هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی از واحدهای مختلف انجام دادند که در ۹۵۷ مورد تخلف احراز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیشترین بازرسی از واحدهای صنفی را مربوط به نانوایی ها با ۵۷۲ مورد، خواروبارفروشی ها با ۲۷۱ مورد، سوپرمارکت ها با ۲۴۰ مورد، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با ۲۳۱ مورد و آرایشگاه های زنانه با ۱۶۹ مورد عنوان کرد.

رحیمیان درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز اظهار کرد: ۲۰۲ پرونده از سوی گمرک، ۴۸ پرونده از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ پرونده از سوی شرکت نفت، ۱۸ پرونده در حوزه قاچاق چوب از سوی منابع طبیعی و ۱۸ پرونده نیز از سوی جهاد کشاورزی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تأکید کرد: تداوم بازرسی و نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده های تخلف، با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد.