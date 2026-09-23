توسعه صنایع تبدیلی معادن بانه با مشارکت مردم دنبال شود

سرویس کردستان - مدیرکل امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های اقتصادی شهرستان بانه گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری معادن، ایجاد شهرک تخصصی لوازم خانگی و استفاده از ظرفیت سرمایه های خرد مردم می تواند به رونق تولید و اشتغال در این شهرستان کمک کند.

به گزارش کرد پرس، ناصر فخوری در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان های غرب کشور در کردستان، اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه صنعت، تجارت و معدن برخوردار است و وزارت صمت تلاش می کند با پیگیری مسائل مطرح شده، خروجی عملیاتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت بانه در حوزه لوازم خانگی افزود: با توجه به حضور سرمایه گذاران این حوزه، پیشنهاد می شود زمینه ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی با مشارکت بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری بانه بررسی شود.

مدیرکل امور استان های وزارت صمت ادامه داد: دولت از ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی بخش خصوصی حمایت می کند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد؛ بنابراین می توان با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بانه، زمینه ایجاد چنین مجموعه ای را فراهم کرد.

فخوری همچنین با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی شهرستان گفت: فعالان اقتصادی می توانند نیازهای خود در زمینه مواد اولیه و منابع مالی را به وزارتخانه اعلام کنند تا از ظرفیت اعتبارات متمرکز و بسته های حمایتی برای طرح های اثرگذار استفاده شود.

وی درباره ظرفیت های معدنی بانه نیز اظهار کرد: فعال شدن معدن طلا و سایر معادن شهرستان باید با ایجاد واحدهای فرآوری همراه باشد تا علاوه بر جلوگیری از خام فروشی، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در منطقه ایجاد شود.

مدیرکل امور استان های وزارت صمت پیشنهاد کرد برای تأمین مالی واحدهای فرآوری معدنی، امکان استفاده از ظرفیت سرمایه های خرد مردم شهرستان و پذیره نویسی عمومی بررسی شود و افزود: با این روش، مردم منطقه می توانند در اجرای طرح های اقتصادی سهیم شده و از منافع آن بهره مند شوند.

فخوری با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در طرح های معدنی گفت: وقتی مردم منطقه در یک پروژه اقتصادی ذی نفع باشند، زمینه همراهی آنان با فعالیت های معدنی نیز افزایش می یابد و بخشی از مسائل اجتماعی و محلی پیرامون این طرح ها کاهش پیدا می کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت طرح ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: ساماندهی تجارت مرزی و استفاده از ظرفیت های قانونی آن می تواند به رونق اقتصادی و اشتغال در استان کردستان کمک کند و لازم است مسائل مربوط به این طرح با توجه به ظرفیت ها و شرایط اقتصادی استان بررسی شود.

مدیرکل امور استان های وزارت صمت با اشاره به ظرفیت بالای پروژه های نیمه تمام صنعتی استان کردستان گفت: حدود ۲۶۰ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان وجود دارد که تکمیل و بهره برداری از آنها می تواند به ایجاد اشتغال واقعی و رونق اقتصادی کمک کند.

فخوری افزود: از این تعداد، حدود ۱۳۲ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و حدود ۱۳۰ پروژه نیز با پیشرفت بالای ۸۰ درصد هستند که با رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز می توان آنها را به چرخه تولید وارد کرد.

وی تأکید کرد: رویکرد وزارت صمت در سفرهای استانی و منطقه ای، شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی است و تلاش می شود مصوبات جلسات به گونه ای دنبال شود که برای فعالان اقتصادی و مردم منطقه خروجی ملموس داشته باشد.