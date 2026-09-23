خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی ۱ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۱:۴۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی ۱ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی ۱ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نباید به نام «دولت عربی» علیه کُردها و دیگر گروههای سوری جنگی صورت گیرد خبر بعدی Kurdpress News Agency Headlines for23 September
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