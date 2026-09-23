توجه به محیط زیست و منابع طبیعی باید در اولویت اجرای طرح های عمرانی باشد

سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان گفت: اجرای پروژه های بزرگ عمرانی نباید صرفاً با هدف به پایان رساندن طرح ها دنبال شود، بلکه تصمیم گیری ها باید بر پایه داده های دقیق، مطالعات کارشناسی و با نگاه آینده نگر انجام شود.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در نشست بررسی آخرین وضعیت سد ژاوه، اظهار کرد: در اجرای طرح های عمرانی باید توجه بیشتری به محیط زیست و منابع طبیعی داشته باشیم تا ظرفیت های استان علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز، برای نسل های آینده نیز حفظ شود.

وی افزود: توسعه عمرانی و حفاظت از محیط زیست دو مقوله جدا از هم نیستند و در کنار اجرای پروژه ها باید الزامات زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و آثار بلندمدت تصمیمات نیز مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به اهمیت سد ژاوه، گفت: وضعیت این طرح به صورت مستمر در حال بررسی است و رفع موانع و تعیین مسیر مناسب برای ادامه اجرای آن در دستور کار مسئولان استان قرار دارد.

قادری بر بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و پژوهش های علمی در اجرای طرح های عمرانی تأکید کرد و افزود: برنامه ریزی باید بر اساس داده های معتبر، مطالعات دقیق و شناخت واقعی از شرایط منطقه انجام شود تا تصمیمات از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد.

وی همچنین شناسایی کانون های بحران زیست محیطی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و داده های علمی در تصمیم گیری ها را ضروری دانست و بیان کرد: مسیر توسعه استان باید با کمترین آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست طی شود.