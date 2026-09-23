سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بر نظارت دقیق بر اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد خانه پز روستایی و ساماندهی خبازی های استان تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید شخصاً روند اجرای این طرح را در شهرستان ها رصد کنند.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه آرد و نان استان کردستان اظهار کرد: اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد روستایی به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم باید با دقت و حساسیت دنبال شود و دستگاه های متولی نیز موظفند اطلاعات لازم را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند.

وی افزود: دلایل کاهش سهمیه آرد برخی مناطق در پی ثبت نشدن اطلاعات در سامانه باید به صورت دقیق بررسی و مشکلات احتمالی برطرف شود و در صورت نیاز، موضوع برای پیگیری در سطح ملی اعلام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: آرد باید متناسب با میزان مصرف واقعی روستاها توزیع شود و در این روند، نیاز کارگران فصلی و افرادی که به صورت موقت در روستاها حضور دارند نیز مورد توجه قرار گیرد.

ازهاری همچنین بر ساماندهی خبازی های استان تأکید کرد و افزود: تعداد مجوزهای صادرشده برای خبازی ها باید با ظرفیت واقعی استان و استانداردهای مربوط به سرانه خبازی متناسب باشد و سهم هر شهرستان نیز مشخص شود.

وی خواستار برنامه ریزی برای افزایش خبازی های دوگانه سوز شد و اظهار کرد: نظارت بر فعالیت خبازی های آزادپز باید تشدید شود و صدور مجوز جدید، تمدید پروانه یا تغییر وضعیت خبازی ها در شرایط خاص، به تولید و عرضه نان کامل منوط باشد.