کردپرس
آغاز سال تحصیلی جدید در کردستان با حضور ۳۴۰ هزار دانش آموز
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۰:۱۵ زمان مطالعه: 5 دقیقه (۰)
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آغاز سال تحصیلی جدید در کردستان با حضور ۳۴۰ هزار دانش آموز

سرویس کردستان - سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ روز چهارشنبه با حضور مسئولان استانی، فرهنگیان و دانش آموزان در دبیرستان خیام سنندج آغاز شد و حدود ۳۴۰ هزار دانش آموز کردستانی در سه هزار و ۲۰۰ مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

به گزارش کرد پرس، نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در این آیین بر اهمیت علم آموزی، تربیت، هویت ملی، نشاط اجتماعی و توسعه زیرساخت های آموزشی استان تاکید کردند.

علم آموزی، نشاط، معنویت و ادب چهار اصل مهم زندگی است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان، در این آیین با ابراز خرسندی از بازگشایی مدارس، خطاب به دانش آموزان اظهار کرد: برای رسیدن به جایگاه رفیع انسانی و اجتماعی باید چهار اصل بنیادین را در زندگی خود سرلوحه قرار دهید.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی علم آموزی را نخستین اولویت دانش آموزان دانست و افزود: علم آموزی کلید سرافرازی و آبرومندی است و دانش آموزان باید با جدیت در مسیر مطالعه، خواندن و کسب دانش گام بردارند.

وی نشاط و طراوت را دومین اصل مهم برشمرد و گفت: انسان خمود و بی انگیزه نمی تواند به قله های موفقیت دست یابد، بنابراین نشاط باید در درس خواندن، معاشرت های اجتماعی و سبک زندگی دانش آموزان نمود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان معنویت و هویت ملی را دو مؤلفه مهم در تربیت دانش آموزان عنوان کرد و افزود: ارتباط با خداوند متعال و توسل به اهل بیت(ع) زمینه ساز سلامت و امنیت روحی دانش آموزان است و در کنار آن باید هویت ملی و تعلق به ایران نیز تقویت شود.

حجت الاسلام پورذهبی در ادامه ادب را عامل بزرگی و برتری انسان دانست و اظهار کرد: ادب تنها در گفتار خلاصه نمی شود، بلکه در نحوه نشستن و برخاستن و برخورد با معلم، جامعه و به ویژه پدر و مادر نمود پیدا می کند و رعایت آن موجب سربلندی انسان در جامعه می شود.

مدرسه باید سنگر علم، ایمان و تربیت باشد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با روز ملی پرچم و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: پرچم نماد مقاومت، ایستادگی، شرف و اقتدار یک کشور است و این تقارن یادآور ایستادگی ملت ایران در دفاع از کشور و ارزش های آن است.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود افزود: در گذشته شعاری در مدارس مطرح بود که «در سنگر مدارس، شعار هر محصل ایمان و علم و تقواست» و امروز نیز این سه مؤلفه می تواند از ارکان مهم تربیت دانش آموزان باشد.

وی تاکید کرد: مدرسه باید سنگر علم آموزی، آموزش، پرورش، ادب و احترام به معلمان و والدین باشد و دانش آموزان نیز در کنار علم و دانش، ایمان و تقوا را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان علم را مظهر دانایی دانست و گفت: توجه به علم و آگاهی به دانش آموزان کمک می کند با شناخت بیشتر، مسیر آینده خود را انتخاب کنند.

ورمقانی همچنین بر اهمیت فعالیت های اجتماعی و ورزشی تاکید کرد و افزود: شادی و نشاط اجتماعی، ورزش و فعالیت های فرهنگی در کنار آموزش رسمی، نقش مهمی در رشد همه جانبه دانش آموزان دارد.

وی با تاکید بر نقش خانواده ها و معلمان در تربیت دانش آموزان گفت: تقویت کار جمعی، گفت وگو و خرد جمعی و فراهم کردن فرصت برای ارائه، کنفرانس و سخنرانی دانش آموزان می تواند مهارت های اجتماعی آنان را برای آینده افزایش دهد.

هیچ کلاس درسی در کردستان بدون معلم نخواهد بود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این آیین گفت: سال تحصیلی جدید با حضور حدود ۳۴۰ هزار دانش آموز در تمامی دوره ها و مقاطع تحصیلی آغاز شده و ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم در سه هزار و ۲۰۰ مدرسه و ۱۶ هزار کلاس درس فعالیت خواهند کرد.

سیدفواد حسینی افزود: با وجود کمبود ۲ هزار و ۴۰۰ معلم، با برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی، هیچ کلاس درسی در هیچ نقطه ای از استان بدون معلم نخواهد بود و کلاس های درس برای آغاز سال تحصیلی تعیین تکلیف شده اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آماده سازی مدارس اظهار کرد: تعدادی از مدارس استان و شهر سنندج در جریان تجاوز رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی آسیب دیدند که با تلاش مردم، خیران و مجموعه آموزش و پرورش بازسازی و برای آغاز سال تحصیلی آماده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی گفت: سرانه فضای آموزشی استان از ۴.۸ به ۵.۳۲ مترمربع افزایش یافته و طی دو سال گذشته در مجموع ۹۰ هزار مترمربع فضای آموزشی به استان افزوده شده است.

حسینی بیان کرد: سال گذشته ۶۰ هزار مترمربع و از ابتدای سال جاری تا مهرماه نیز ۲۷ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به کردستان اضافه شده و توسعه فضاهای ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی محورهای اصلی برنامه آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید را «عدالت، کیفیت و هویت» عنوان کرد و گفت: توانمندسازی معلمان، ارتقای کیفیت آموزش، استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی و توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی از برنامه های آموزش و پرورش استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: دانش آموزان و همکاران استان در حوزه ایران دیجیتال و هوش مصنوعی رتبه نخست کشور را کسب کرده و مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفته اند و این ظرفیت می تواند در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

حسینی با تاکید بر اهمیت هویت ملی اظهار کرد: دانش آموزان امروز باید خود را برای ساختن آینده کردستان و ایران آماده کنند و آموزش و پرورش نیز تلاش می کند با حمایت مسئولان و مشارکت خانواده ها، زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان را فراهم کند.

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