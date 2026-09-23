کردپرس
۲۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته گردشگری در کردستان برگزار می شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۰:۱۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۲۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته گردشگری در کردستان برگزار می شود

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از برگزاری بیش از ۲۰ ویژه برنامه فرهنگی، آموزشی و تخصصی همزمان با هفته گردشگری در استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: برنامه های هفته گردشگری از پنجم مهرماه آغاز شده و تا دوازدهم مهرماه ادامه دارد و هدف از اجرای آن، معرفی ظرفیت های گردشگری استان، افزایش مشارکت فعالان این حوزه، ارتقای آگاهی عمومی و توجه بیشتر به حفاظت از جاذبه های تاریخی و طبیعی کردستان است.

وی افزود: برگزاری مراسم هفته گردشگری، اعلام نتایج فراخوان ایده پردازی هوش مصنوعی در گردشگری، کارگاه آموزشی قوانین بیمه و مالیات تأسیسات گردشگری و نشست تخصصی با دانشگاه در زمینه گردشگری و هوش مصنوعی از جمله برنامه های این هفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ادامه داد: در حوزه آموزش و سلامت نیز برنامه هایی با محوریت بهداشت مواد غذایی، پیشگیری از مسمومیت های غذایی و بهداشت عمومی واحدهای اقامتی برگزار می شود.

طالب نیا بیان کرد: پاکسازی محوطه تاریخی کرفتو، محدوده گردشگری باباگرگر و محدوده پل تاریخی قشلاق از دیگر برنامه های پیش بینی شده است که با هدف مشارکت در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان انجام خواهد شد.

وی گفت: در بخش محیط زیست و گردشگری پایدار نیز فراخوان طرح های گردشگری حاشیه سدهای استان و مراسم درختکاری در محوطه سد سورال دهگلان برگزار می شود و تلاش شده ظرفیت های منابع آبی و طبیعی کردستان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: مسابقه دوچرخه سواری در مسیرهای گردشگری زریبار مریوان و باباگرگر قروه، برگزاری برنامه در مجتمع گردشگری یزدان پناه و افتتاح موزه رستوران جهان نما نیز در برنامه های هفته گردشگری قرار دارد.

طالب نیا همچنین از برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد و اظهار کرد: این نشست فرصتی برای تشریح ظرفیت ها، برنامه ها و اقدامات حوزه گردشگری استان و تقویت ارتباط میان مجموعه میراث فرهنگی و رسانه هاست.

وی بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت ها و حمایت از فعالیت های گردشگری، تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت بر طرح های گردشگری دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی برای کسب وکارهای گردشگری و اعضای ستاد سفر و همچنین برنامه ثبت ناملموس غذاهای محلی استان از دیگر برنامه های هفته گردشگری است و تلاش شده این برنامه ها طیف متنوعی از فعالان، علاقه مندان و جامعه محلی را دربرگیرد.

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