کردپرس
نماینده ارومیه خواستار پرداخت فوری مطالبات گندمکاران شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۰:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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نماینده ارومیه خواستار پرداخت فوری مطالبات گندمکاران شد

سرویس آذربایجان غربی- شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور کشور، نسبت به تأخیر عمیق در پرداخت مطالبات گندمکاران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.

به گزارش کردپرس،  شهین جهانگیری در این نامه خطاب به رییس جمهور آورده است؛   عدم پرداخت مطالبات گندمکاران، که حاصل زحمت و دسترنج یک‌ساله کشاورزان است، موجب نارضایتی شدید و ایجاد مشکلات جدی معیشتی برای این قشر شده است.

نماینده ارومیه با تأکید بر اینکه گندم به‌عنوان کالایی استراتژیک و پایه امنیت غذایی کشور نقش مهمی در تأمین نان مردم و پایداری اقتصاد ملی دارد، هشدار داده است که تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند اعتماد کشاورزان را خدشه‌دار کرده و انگیزه آنان برای ادامه کشت گندم در سال آینده را کاهش دهد.

 جهانگیری در ادامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده است دستور فوری و کامل برای پرداخت مطالبات گندمکاران صادر شود تا ضمن احقاق حقوق این قشر، زمینه تداوم تولید پایدار گندم و تقویت امنیت غذایی کشور فراهم شود.


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