نماینده ارومیه خواستار پرداخت فوری مطالبات گندمکاران شد

سرویس آذربایجان غربی- شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور کشور، نسبت به تأخیر عمیق در پرداخت مطالبات گندمکاران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری در این نامه خطاب به رییس جمهور آورده است؛ عدم پرداخت مطالبات گندمکاران، که حاصل زحمت و دسترنج یک‌ساله کشاورزان است، موجب نارضایتی شدید و ایجاد مشکلات جدی معیشتی برای این قشر شده است.



نماینده ارومیه با تأکید بر اینکه گندم به‌عنوان کالایی استراتژیک و پایه امنیت غذایی کشور نقش مهمی در تأمین نان مردم و پایداری اقتصاد ملی دارد، هشدار داده است که تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند اعتماد کشاورزان را خدشه‌دار کرده و انگیزه آنان برای ادامه کشت گندم در سال آینده را کاهش دهد.



جهانگیری در ادامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده است دستور فوری و کامل برای پرداخت مطالبات گندمکاران صادر شود تا ضمن احقاق حقوق این قشر، زمینه تداوم تولید پایدار گندم و تقویت امنیت غذایی کشور فراهم شود.





