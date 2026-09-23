آویدگرد؛ ثبت رایگان برنامه و فروش بلیت آنلاین برای کسبوکارهای محلی
در بیشتر شهرهای ایران یک تناقض قدیمی وجود دارد: از یک طرف صاحبان کسبوکار میگویند مشتری کم شده، و از طرف دیگر مردم همان شهر میگویند «کاری برای انجام دادن نیست». هر دو راست میگویند، چون حلقهی وصلکنندهی این دو نبوده است. کارگاه سفالگری برگزار میشود اما کسی خبردار نمیشود؛ تور یکروزه با نصف ظرفیت راه میافتد؛ کافهای شب بازی میگذارد و فقط مشتریهای همیشگیاش میآیند. اطلاعات وجود دارد، اما پراکنده است و بخش بزرگی از آن اصلاً هیچجا ثبت نمیشود.
آویدگرد برای همین ساخته شده است: یک جای مشخص که برنامههای هر شهر آنجا جمع شوند، تا کسبوکار محلی دیده شود و ساکن شهر بداند این هفته کجا میتواند برود.
مشکل بیشتر کسبوکارهای کوچک این نیست که خوب نیستند؛ این است که وقتی کسی دنبالشان میگردد، هیچجا پیدا نمیشوند.
آویدگرد چیست؟
آویدگرد یک پلتفرم کاملاً ایرانی است که دو گروه را به هم میرساند: مردمی که شهرشان را انتخاب میکنند تا ببینند این روزها چه خبر است، و صاحبان کافه، مربیها، مدرسها، آموزشگاهها، اقامتگاههای بومگردی و لیدرهای تور که برنامهشان را همانجا ثبت میکنند.
سرور سایت داخل ایران است؛ یعنی نه برای باز شدن به ابزار جانبی نیاز دارد و نه کاربر موقع پرداخت دنبال راه فرعی میگردد. ورود با شمارهی موبایل انجام میشود و نسخهی اپلیکیشن هم روی کافهبازار و سیباپ منتشر شده است.
چه کسبوکارهایی جا دارند؟
دایرهی کسانی که میتوانند در آویدگرد ثبت کنند بازتر از تصور عمومی است. لازم نیست کسی «برگزارکنندهی حرفهای» باشد؛ هر کسبوکاری که چیزی برای ارائه در ساعت و مکان مشخص دارد، میتواند آن را ثبت کند.
|کسبوکار
|چه چیزی ثبت میکند
|کافه و رستوران
|شب بازی، موسیقی زنده، دورهمی، کارگاه کوتاه
|آموزشگاه و مدرس
|دورهی ترمی، کلاس آنلاین، کارگاه یکروزه
|لیدر تور و آژانس
|تور یکروزه، طبیعتگردی، گشت شهری
|اقامتگاه بومگردی
|شب اقامت، شام محلی، برنامهی روستاگردی
|گروههای هنری
|تئاتر، کنسرت، نمایشگاه، اجرای زنده
|باشگاه و مربی
|کلاس ترمی، تمرین گروهی، سانس ویژه
|آرایشگاه، تالار، سالن ماساژ
|آگهی معرفی با آدرس، شماره و فهرست خدمات
|خشکشویی، تعمیرگاه، لولهکشی، باربری
|آگهی معرفی، بدون تاریخ و بدون رزرو
شهر هم محدودیتی ندارد؛ سنندج، کرمانشاه، ارومیه، مهاباد، سقز، ایلام و بقیهی شهرهای کشور هرکدام صفحهی خودشان را دارند و برنامههای همان شهر آنجا فهرست میشود.
کسبوکارهایی که تاریخ ندارند
همهی کسبوکارها برنامهی ساعتدار ندارند. خشکشویی، آرایشگاه، تعمیرگاه، آموزشگاه، باربری و تالار چیزی برای فروش در یک ساعت مشخص ندارند؛ کاری که لازم دارند این است که وقتی ساکن همان محله دنبال خدماتشان میگردد، پیدا شوند. برای همین آویدگرد بخش تازهای به نام آویدکار دارد: آگهی معرفی کسبوکار با آدرس، شمارهی تماس، عکس، فهرست خدمات و قیمتها و نظر مشتریهای قبلی، بدون تاریخ و بدون رزرو آنلاین. مشتری خودش تماس میگیرد و نوبت را مثل همیشه تلفنی هماهنگ میکند.
هردو گروه میتوانند با رفتن به قسمت ثبت آگهی , آگهی های خود را ثبت نمایند .
برگزارکننده چه چیزی به دست میآورد؟
ثبت برنامه در آویدگرد هزینهای ندارد و مسیر تبلیغ رایگان کسبوکار از همین نقطه شروع میشود.
دیده شدن
- یک صفحهی اختصاصی برای هر برنامه با عکس، نقشه، ساعت و قیمت، که در گوگل هم ایندکس میشود. یعنی ماهها بعد هم کسی که جستوجو میکند ممکن است به همان صفحه برسد.
- انتشار خودکار در کانال بلهی آویدگرد بدون هیچ کار اضافه؛ یک بار ثبت میشود و در دو جا منتشر میشود.
- مخاطب ثابت. هر کسی یک برگزارکننده را دنبال کند، برنامهی بعدیاش را در صفحهی اول خودش میبیند.
فروش و پول
- بلیت بهصورت آنلاین فروخته میشود و پول در کیف پول برگزارکننده جمع میشود؛ برداشت به حساب بانکی خودش انجام میشود.
- امکان «نگه داشتن جا» برای کسانی که میخواهند حضوری پرداخت کنند هم وجود دارد.
- کارمزد پلتفرم پیش از ثبت، شفاف و عددی جلوی چشم برگزارکننده نوشته میشود؛ رقم مبهم یا هزینهی پنهانی در کار نیست.
ابزارها
- بلیت QR و ثبت ورود. برگزارکننده دم در با دوربین گوشی بلیت را اسکن میکند و بلیت تکراری پذیرفته نمیشود.
- لیست انتظار. وقتی ظرفیت پر شد، متقاضیها در صف میمانند و اگر جا باز شود خبردار میشوند.
- نظر و امتیاز مشتریها که روی پروفایل برگزارکننده میماند و به سابقهای تبدیل میشود که برنامهی بعدی را راحتتر پر میکند.
- مدیریت تیمی. صاحب کسبوکار میتواند به کارمندش اجازهی ثبت و مدیریت برنامه بدهد، بدون اینکه دسترسی مالی به او داده شود.
امتیاز و سطح
آویدگرد یک نظام امتیاز هم دارد که هم برای کاربر عادی کار میکند و هم برای برگزارکننده. هر فعالیت واقعی روی سایت — ثبت برنامهای که تأیید میشود، نظر گذاشتن، دعوت کردن دوست — امتیاز میآورد و امتیاز، سطح کاربر را بالا میبرد. سطح بالاتر برای مشتری یعنی تخفیف خودکار روی رزرو، و برای برگزارکننده یعنی سهمیهی بیشتر برای ثبت برنامه در ماه. مجموعهای از «ماموریت» هم تعریف شده که با انجامشان امتیاز یا اعتبار کیف پول به حساب کاربر اضافه میشود.
برای مردم شهر چه دارد؟
طرف دیگر ماجرا کاربری است که فقط میخواهد بداند امشب کجا برود. صفحهی هر شهر برنامههای همان شهر را با فیلتر «همین حالا» و «این هفته» نشان میدهد و روی نقشه هم قابل دیدن است. دکمهای با عنوان «الان کجا بریم؟» یک برنامهی نزدیک و امتیازبالا را بهصورت اتفاقی پیشنهاد میدهد، و گزینهی «نزدیک من» با اجازهی خود کاربر، برنامهها را بر اساس فاصله مرتب میکند.
رزرو با چند کلیک انجام میشود، بلیت بهصورت QR در پروفایل کاربر میماند و فاکتور رسمی هم برایش صادر میشود. یک بازی روزانهی رایگان هم روی سایت هست که در آن باید شهر ایرانی ناشناختهای را از روی سرنخها حدس زد و برندهشدن در آن امتیاز و گاهی اعتبار میآورد.
راههای دیگر همکاری
غیر از ثبت برنامه، آویدگرد دو مسیر دیگر هم برای همکاری دارد: یکی معرفی کسبوکارهای شهر به پلتفرم، و دیگری ساخت محتوای ویدیویی. شرایط و مبلغ هر دو در بخش همکاری با ما سایت نوشته شده است.
سؤالهای پرتکرار
ثبت برنامه چقدر هزینه دارد؟
ثبت رایگان است. اگر برنامه بلیتفروشی داشته باشد، کارمزد پلتفرم موقع ثبت بهصورت عددی نمایش داده میشود.
حتماً باید مجوز داشت؟
بستگی به دستهبندی دارد. برای بعضی دستهها مدرک هویتی یا مجوز خواسته میشود و همان لحظه در فرم ثبت اعلام میشود.
برنامه چقدر طول میکشد تا منتشر شود؟
هر برنامه پیش از انتشار توسط تیم بررسی میشود و پس از تأیید روی سایت و در کانال بله منتشر میشود.
اگر برنامه لغو شود پول مشتری چه میشود؟
اگر برگزارکننده برنامه را لغو کند، مبلغ بهصورت کامل به کیف پول خریدار برمیگردد و برایش پیامک هم فرستاده میشود. اگر خود خریدار زودتر لغو کند، بازگشت وجه پلکانی است و قاعدهاش پیش از پرداخت نمایش داده میشود.
نابرده رنج گنج میسر نمیشودسعدی
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
کسبوکارهای کوچک شهرهای ایران معمولاً کمکارتر از رقیبهای بزرگ نیستند؛ فقط بلندگوی کمتری دارند. آویدگرد تلاش میکند همان بلندگو باشد و کاری کند که یک کارگاه در سنندج یا یک اقامتگاه در روستایی نزدیک کرمانشاه، بهاندازهی یک برنامهی پایتخت شانس دیده شدن داشته باشد.
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