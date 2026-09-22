راهنمای کامل نحوه تمدید گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون بازگشت به ایران، گذرنامه خود را از طریق سفارت‌ها و کنسولگری‌ها و با ثبت درخواست در سامانه میخک تمدید کنند.

پایان اعتبار گذرنامه در خارج از ایران به این معنی نیست که حتما باید برای تمدید آن به کشور بازگردید. ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند از طریق وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران برای صدور گذرنامه جدید اقدام کنند. فرایند معمول از سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی یا سامانه میخک آغاز می‌شود. متقاضی ابتدا پرونده الکترونیکی تشکیل می‌دهد، فرم درخواست گذرنامه را تکمیل می‌کند و تصاویر مدارک موردنیاز را در سامانه بارگذاری می‌کند. سپس درخواست برای نمایندگی موردنظر ارسال می‌شود و متقاضی کد رهگیری دریافت می‌کند.

البته جزئیات ادامه فرایند مانند لزوم تعیین وقت، نحوه ارائه اصل مدارک، روش پرداخت هزینه و شیوه دریافت گذرنامه ممکن است براساس رویه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت متفاوت باشد. در ادامه این مطلب بررسی می‌کنیم ایرانیان خارج از کشور برای تمدید گذرنامه باید به کجا مراجعه کنند، چه مراحلی را طی کنند، چه مدارکی آماده داشته باشند و هزینه و مدت زمان صدور گذرنامه جدید چقدر است.

ایرانیان خارج از کشور برای تمدید گذرنامه به کجا مراجعه کنند؟

براساس قانون گذرنامه، صدور گذرنامه عادی در خارج از ایران بر عهده ماموران کنسولی یا ماموران سیاسی عهده‌دار امور کنسولی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، ایرانیانی که در خارج از کشور حضور دارند، برای تمدید یا تعویض گذرنامه باید از طریق سفارت، سرکنسولگری یا نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران که محل اقامت آنها در حوزه آن قرار دارد اقدام کنند.

شروع فرایند نیز از طریق سامانه میخک به نشانی mikhak.mfa.gov.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضی پرونده الکترونیکی تشکیل می‌دهد، درخواست صدور گذرنامه را تکمیل و تصاویر مدارک موردنیاز را بارگذاری می‌کند. براساس راهنمای رسمی میخک، درخواست صدور گذرنامه جدید می‌تواند در موارد زیر ثبت شود:

پایان اعتبار گذرنامه

باقی ماندن ۶ ماه یا کمتر از اعتبار گذرنامه

پر شدن صفحات گذرنامه

تغییر نام، نام خانوادگی یا تاریخ تولد براساس شناسنامه ایرانی

تغییر محل اقامت درج‌شده در گذرنامه

مراحل تمدید گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور

مراحل اصلی تمدید یا تجدید گذرنامه برای ایرانیان مقیم خارج را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

۱. بررسی اعتبار و دلیل درخواست

ابتدا وضعیت گذرنامه فعلی خود را بررسی کنید. اگر اعتبار آن تمام شده یا ۶ ماه و کمتر از اعتبار آن باقی مانده است، می‌توانید درخواست را با دلیل پایان اعتبار ثبت کنید. پر شدن صفحات، تغییر برخی اطلاعات شناسنامه‌ای یا تغییر محل اقامت هم از دیگر دلایل صدور گذرنامه جدید هستند.

۲. تشکیل پرونده در سامانه میخک

وارد سامانه میخک به نشانی mikhak.mfa.gov.ir شوید و پرونده الکترونیکی یا پروفایل خود را تشکیل دهید. اطلاعات هویتی باید با مدارک رسمی ایرانی مطابقت داشته باشند.

۳. تکمیل درخواست صدور گذرنامه

در بخش امور گذرنامه، فرم مربوط به درخواست صدور گذرنامه را تکمیل و دلیل درخواست را مشخص کنید.

۴. بارگذاری مدارک

تصاویر مدارک موردنیاز را براساس درخواست سامانه بارگزاری کنید. مدارک دقیق می‌توانند با توجه به سن، وضعیت اقامت، شرایط نظام وظیفه و وضعیت پرونده متفاوت باشند.

۵. ارسال درخواست برای نمایندگی

بعد از تکمیل اطلاعات و مدارک، درخواست برای سفارت یا نمایندگی کنسولی انتخاب‌شده ارسال می‌شود.

۶. دریافت کد رهگیری

پس از ثبت درخواست، کد رهگیری دریافت می‌کنید. این کد برای ادامه مراحل کنسولی اهمیت دارد و باید آن را تا پایان فرایند نگهداری کنید.

۷. مراجعه به نمایندگی و ارائه مدارک

براساس راهنمای رسمی سامانه میخک، متقاضی پس از ثبت درخواست باید با در دست داشتن کد رهگیری برای ادامه مراحل صدور و تحویل مدارک به نمایندگی مربوط مراجعه کند. جزئیات مراجعه، تعیین وقت یا شیوه تحویل مدارک را حتما در وب‌سایت همان نمایندگی بررسی کنید، زیرا رویه اجرایی سفارت‌ها و کنسولگری‌ها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

۸. پرداخت هزینه خدمات کنسولی

هزینه صدور گذرنامه طبق تعرفه خدمات کنسولی پرداخت می‌شود. نحوه پرداخت و ارزی که نمایندگی دریافت می‌کند، می‌تواند براساس کشور محل درخواست متفاوت باشد.

۹. دریافت گذرنامه جدید

پس از بررسی و تأیید مدارک، گذرنامه جدید صادر می‌شود. نحوه تحویل یا ارسال آن هم براساس مقررات همان نمایندگی مشخص خواهد شد.

مدارک لازم برای تمدید گذرنامه ایرانی در خارج از کشور

مدارک دقیق تمدید گذرنامه باید براساس فهرست اعلام‌شده از سوی سفارت یا کنسولگری مسئول محل اقامت تهیه شوند. با اینحال، مدارک پایه در اغلب درخواست‌های عادی شامل موارد زیر هستند:

کد رهگیری درخواست ثبت‌شده در سامانه میخک

اصل گذرنامه فعلی

شناسنامه ایرانی

کارت ملی در صورت دارا بودن

مدرک معتبر اقامت در کشور محل زندگی

عکس جدید مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی نمایندگی

مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه برای آقایان مشمول، در صورت لزوم

فرم‌ها یا درخواست‌نامه‌های مخصوص نمایندگی مربوط

برای مثال، بخش کنسولی سفارت ایران در لندن اصل گذرنامه و تصاویر آن، شناسنامه و فرم درخواست مخصوص تجدید گذرنامه را جزو مدارک اصلی اعلام کرده است. اگر درخواست به دلیل تغییر نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد یا محل اقامت باشد، مدارک مربوط به آن تغییر نیز باید ارائه شوند.

همچنین پرونده‌های مربوط به مفقودی، مخدوش شدن یا آب‌دیدگی گذرنامه در گروه تجدید عادی قرار نمی‌گیرند و ممکن است علاوه‌بر مدارک بیشتر، هزینه متفاوتی داشته باشند.

هزینه و مدت زمان تمدید گذرنامه چقدر است؟

هزینه تمدید گذرنامه ایرانی در خارج از کشور با هزینه دریافت پاسپورت از دفاتر پلیس +۱۰ در ایران یکسان نیست و براساس تعرفه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه محاسبه می‌شود. براساس آخرین آیین‌نامه رسمی تعیین تعرفه خدمات کنسولی که در مهر ۱۴۰۴ تصویب شده، هزینه پایه صدور و تجدید گذرنامه ۱۱۵ یورو تعیین شده است.

در همین آیین‌نامه، نحوه دریافت هزینه نیز مشخص شده است. وزارت امور خارجه می‌تواند تعرفه تعیین‌ شده را براساس شرایط محل به پول کشور محل اقامت یا سایر ارزهای معتبر تبدیل و دریافت کند. بنابراین، ممکن است در عمل مبلغ را به یورو پرداخت نکنید و نمایندگی، معادل آن را به ارز محلی دریافت کند. همه پرونده‌ها هم مشمول تعرفه ۱۱۵ یورو نیستند. طبق آخرین جدول رسمی تعرفه‌ها:

صدور و تجدید عادی گذرنامه: ۱۱۵ یورو

صدور اولین گذرنامه برای افراد کمتر از دو سال: ۵۸ یورو

صدور گذرنامه مخدوش، آب‌دیده یا مفقودی برای بار اول: ۲۰۷ یورو

صدور گذرنامه مخدوش، آب‌دیده یا مفقودی برای بار دوم و بیشتر: ۳۴۵ یورو

تغییر محل اقامت از ایران به خارج یا از یک کشور خارجی به کشور خارجی دیگر: ۲۳ یورو

بنابراین اگر هدف شما فقط تجدید عادی پاسپورت به دلیل پایان اعتبار باشد، تعرفه پایه ۱۱۵ یورو مطرح است، اما در پرونده‌های خاص ممکن است هزینه بیشتری پرداخت شود.

درباره مدت زمان تمدید گذرنامه در خارج از کشور هم نمی‌توان یک عدد واحد برای تمام متقاضیان اعلام کرد. زمان رسیدگی به عواملی مانند نمایندگی محل درخواست، کامل بودن مدارک، نیاز به استعلام، نوع پرونده و فرایند تحویل گذرنامه بستگی دارد. به همین دلیل، زمان‌هایی مانند «یک هفته»، «۱۰ روز» یا «۲۰ روز» که در برخی سایت‌ها ذکر می‌شوند، نباید به تمام سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایران تعمیم داده شوند. زمان تقریبی صدور را بهتر است پس از ثبت درخواست از همان نمایندگی مربوط جویا شوید.

اگر تاریخ مشخصی برای سفر دارید، تمدید گذرنامه را به روزهای نزدیک سفر موکول نکنید. علاوه‌بر زمان لازم برای صدور پاسپورت جدید، کشور مقصد هم ممکن است حداقل اعتبار مشخصی برای گذرنامه مسافر در نظر گرفته باشد. بنابراین، پیش از خرید بلیط هواپیما خارجی، اعتبار پاسپورت و شرایط ورود به کشور مقصد را بررسی کنید.

منبع: https://mrbilit.com/mag/getting-a-passport/