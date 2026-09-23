کردپرس
رشد ٤ برابری جمعیت گوزن زرد در پارک ملی دریاچه ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۰:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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رشد ٤ برابری جمعیت گوزن زرد در پارک ملی دریاچه ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: شرایط بهینه نگهداری در سایت رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه و موفقیت برنامه‌های تکثیر گوزن زرد در این مکان موجب افزایش ٥ راس گوزن زرد در سال جاری و رشد چهار برابری جمعیت از ابتدای آغاز طرح تکثیر در این سایت شده است.

به گزارش کردپرس، حجت جباری افزود : در حال حاضر ٢٣ رأس گوزن در سایت رشکان نگهداری می‌شوند که ٥ رأس از این تعداد، در سال جاری به جمعیت این منطقه افزوده شده است.

او با اشاره به اینکه آغاز روند تکثیر این گونه از سال ٩٨ با انتقال ٦ گونه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با مدیریت بهینه، روند تکثیر این جانداران بسیار مطلوب بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه به وسعت ۶ هکتاری محل نگهداری گوزن زرد در رشکان و محدودیت ظرفیت مکانی، در مرحله نخست بخشی از این جمعیت به جزایر «اسپیر» و «اشک» منتقل خواهد شد و در صورت نیاز، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، انتقال به ایستگاه‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

او اضافه کرد: اگرچه پایش‌های آنلاین نشان‌دهنده حضور گله‌های گوزن زرد در جزایر است، اما به دلیل محدودیت‌های تردد نیروها، هنوز آمار دقیقی از جمعیت آن‌ها در جزایر در دسترس نیست.

جباری با اشاره به مطلوب بودن وضعیت پوشش گیاهی و منابع آبی در جزایر «اشک» و «کبودان» گفت: پتانسیل این مناطق برای استقرار جمعیت گوزن‌ها مطلوب بوده و حیات وحش ساکن در جزایر شرایط مطلوبی دارند.

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