راهنمای انتخاب بازیهای ساختنی؛ چطور یک اسباب بازی جذاب و ماندگار بخریم؟
انتخاب یک بازی خوب برای کودک همیشه به معنی خرید گرانترین یا بزرگترین جعبه نیست. مهمتر از قیمت و ظاهر، این است که محصول با سن، علایق و تواناییهای کودک هماهنگ باشد و بتواند او را برای مدت مناسبی درگیر کند. دنیای اسباب بازی آنقدر متنوع شده که بدون چند معیار مشخص، مقایسه گزینهها دشوار است. در این راهنما تمرکز ما روی بازیهای ساختنی و بهویژه لگو است؛ محصولاتی که هم سرگرمکنندهاند و هم امکان خلق کردن، آزمون و خطا و بازی دوباره را فراهم میکنند.
اگر قصد خرید اسباب بازی دارید، بهتر است قبل از انتخاب محصول فقط به عکس روی جعبه نگاه نکنید. سطح دشواری، تعداد قطعات، نوع بازی بعد از ساخت، کیفیت اتصال قطعات و موضوع مجموعه میتوانند تجربه کودک را کاملا تغییر دهند. انتخاب درست زمانی اتفاق میافتد که بدانیم کودک از ساختن چه چیزی لذت میبرد و چه میزان صبر و مهارت برای کامل کردن یک پروژه دارد.
بازی ساختنی چه تفاوتی با اسباب بازی آماده دارد؟
در یک وسیله آماده، کودک معمولا با محصولی روبهروست که شکل و کاربرد اصلی آن از قبل تعیین شده است. اما در بازیهای ساختنی، کودک بخشی از فرآیند شکلگیری بازی است. او قطعهها را انتخاب میکند، جای آنها را تغییر میدهد، طرح را خراب میکند و دوباره میسازد. همین تفاوت ساده باعث میشود ساختنیها معمولا زمان بیشتری کودک را مشغول کنند و فرصت بیشتری برای تخیل و حل مسئله فراهم آورند.
وقتی کودک چند بار یک مدل را میسازد، کمکم از دستورالعمل فاصله میگیرد و ایدههای خودش را امتحان میکند. ممکن است خانهای که در ابتدا طبق تصویر ساخته شده بود، دفعه بعد به ایستگاه فضایی، فروشگاه یا ماشین تبدیل شود. این آزادی باعث میشود ارزش یک مجموعه فقط به مدل نهایی محدود نباشد و خود قطعات نیز بخشی از بازی باقی بمانند.
سن مناسب را جدی بگیرید
عدد درجشده روی بستهبندی فقط یک پیشنهاد تبلیغاتی نیست. گروه سنی معمولا نشان میدهد قطعات چقدر کوچک هستند، مراحل ساخت تا چه اندازه پیچیدهاند و برای کامل کردن مدل چه سطحی از تمرکز لازم است. برای کودکان کمسن، قطعات بزرگتر و مراحل کوتاهتر انتخاب بهتری هستند. در سنین بالاتر میتوان سراغ مدلهایی رفت که بخشهای متحرک، جزئیات بیشتر و دستورالعمل طولانیتری دارند.
اگر کودک قبلا چند مجموعه ساختنی را کامل کرده است، میتوانید کمی بالاتر از سطح معمول سن او انتخاب کنید؛ اما افزایش ناگهانی دشواری ممکن است باعث شود پروژه نیمهکاره بماند. حس تمام کردن یک مدل برای کودک اهمیت زیادی دارد، بنابراین مجموعهای که چالش ایجاد کند اما همچنان قابل مدیریت باشد، معمولا انتخاب موفقتری است.
چرا لگو برای بازی طولانیمدت جذاب است؟
یکی از ویژگیهای اصلی لگو این است که قطعات محدود به یک مدل خاص نیستند. حتی اگر کودک ابتدا مدل روی جعبه را بسازد، بعدا میتواند همان قطعات را با مجموعههای قبلی ترکیب کند و طرح تازهای به وجود آورد. این قابلیت ترکیبپذیری، عمر بازی را بیشتر میکند و به کودک اجازه میدهد از یک مجموعه بارها تجربه متفاوتی بسازد.
موضوع مجموعه هم مهم است. بعضی کودکان به ماشین و وسیله نقلیه علاقه دارند، بعضی ساخت خانه و شهر را ترجیح میدهند و گروهی دیگر از مدلهای فضایی، طبیعت یا شخصیتهای داستانی لذت میبرند. اگر موضوع با علاقه کودک هماهنگ باشد، احتمال اینکه بعد از ساخت اولیه همچنان با آن بازی کند بیشتر میشود. بنابراین بهتر است پیش از خرید، به چیزهایی که کودک معمولا درباره آنها حرف میزند یا در بازیهای روزمره انتخاب میکند توجه کنید.
تعداد قطعات بیشتر همیشه بهتر نیست
جعبهای با هزاران قطعه ممکن است در نگاه اول هیجانانگیز باشد، اما برای همه مناسب نیست. تعداد قطعات باید با زمان آزاد، تجربه و حوصله فردی که قرار است آن را بسازد هماهنگ باشد. برای شروع، مجموعههای متوسط معمولا گزینه بهتری هستند؛ چون کودک زودتر نتیجه تلاش خود را میبیند و در عین حال هنوز فرصت کافی برای ساخت و تصمیمگیری دارد.
در کنار تعداد، تنوع قطعات را هم بررسی کنید. چرخها، پنجرهها، قطعات شفاف، اتصالهای خاص یا اجزای متحرک میتوانند امکان بازی بعد از ساخت را افزایش دهند. گاهی یک مجموعه کوچک با قطعات متنوع، از یک جعبه بزرگ با تعداد زیادی قطعه تکراری جذابتر است.
کیفیت و ایمنی؛ چیزی که نباید فدای قیمت شود
در بازیهای ساختنی، کیفیت اتصال قطعات اهمیت زیادی دارد. قطعهای که بیش از حد سفت باشد برای کودک خستهکننده است و قطعه خیلی شل نیز باعث میشود سازه بهراحتی خراب شود. لبههای نرم، رنگ ثابت و جنس مقاوم از ویژگیهایی هستند که در استفاده طولانیمدت خود را نشان میدهند. برای کودکان کمسن نیز باید به اندازه قطعات و هشدارهای ایمنی توجه بیشتری داشت.
اگر محصول را برای هدیه میخرید، سلامت جعبه و کامل بودن محتویات نیز مهم است. بهتر است مدل و کد محصول را قبل از سفارش بررسی کنید و مطمئن شوید تصویر و توضیحات فروشگاه با چیزی که انتظار دارید همخوانی دارد. این نکته مخصوصا زمانی مهم است که چند نسخه از یک مجموعه با ظاهر مشابه وجود دارد.
هنگام خرید آنلاین چه چیزهایی را مقایسه کنیم؟
برای مقایسه چند محصول، ابتدا گزینهها را بر اساس سن و بودجه محدود کنید. سپس موضوع، تعداد قطعات، ابعاد مدل نهایی و امکان بازی بعد از ساخت را کنار هم قرار دهید. اگر دو مجموعه قیمت نزدیک دارند، مدلی که با علایق کودک هماهنگتر است معمولا ارزش بیشتری خواهد داشت؛ حتی اگر تعداد قطعات آن کمتر باشد.
شرایط ارسال و موجودی واقعی محصول نیز در خرید اینترنتی اهمیت دارد. برای هدیه تولد یا مناسبت خاص، زمان تحویل ممکن است از اختلاف قیمت جزئی مهمتر باشد. همچنین بهتر است توضیحات فروشگاه شفاف باشد و مشخص کند داخل جعبه دقیقا چه چیزهایی وجود دارد تا بعد از دریافت محصول غافلگیر نشوید.
جمعبندی؛ انتخابی که کودک دوباره به سراغش برگردد
یک بازی ساختنی خوب قرار نیست فقط در روز اول هیجان ایجاد کند. ارزش واقعی آن زمانی مشخص میشود که کودک چند هفته یا چند ماه بعد دوباره قطعات را بیرون بیاورد و چیز تازهای بسازد. برای رسیدن به چنین انتخابی، سن، علاقه، سطح دشواری، کیفیت و امکان ترکیب قطعات را در کنار قیمت در نظر بگیرید.
در نهایت، بهترین انتخاب محصولی است که کودک را به مشارکت و خلق کردن دعوت کند. بازیهای ساختنی به دلیل انعطاف بالا میتوانند از یک پروژه ساده به دنیایی از داستانها و ایدههای مختلف تبدیل شوند. اگر قبل از خرید کمی درباره نیاز واقعی کودک فکر کنید، احتمال اینکه اسباب بازی شما به یکی از وسایل محبوب و ماندگار او تبدیل شود بسیار بیشتر خواهد بود.
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