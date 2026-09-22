محلول پاشی سولوپتاس برای پسیل پسته
کنترل پسیل پسته (شیره خشک) به دلیل مقاومت روزافزون این آفت به سموم شیمیایی، به یکی از پرهزینهترین چالشهای باغداران تبدیل شده است. در رویکردهای نوین کشاورزی و مدیریت باغات، جایگزین کردن سمپاشیهای مکرر با راهکارهای تغذیهای-کنترلی مانند محلول پاشی سولوپتاس، موثرترین روش برای مهار این آفت شناخته میشود.
این ترکیب تقویتی با ضخیم کردن دیواره سلولی برگها، روند تغذیه و تکثیر پسیل را به صورت فیزیکی مختل کرده و همزمان نیاز حیاتی درخت به پتاسیم را در زمان پر شدن مغز تامین میکند
سولوپتاس چیست و چه نقشی در سلامت درخت پسته دارد؟
این کود به دلیل قابلیت حلالیت بسیار بالا در آب، به سرعت توسط برگ و ریشه درخت جذب شده و عناصر حیاتی را در کمترین زمان ممکن به بافتهای گیاه میرساند.
اصلی ترین تفاوت سولوپتاس با سایر کودهای رایج، در عدم وجود عنصر مضر «کلر» و همراهی پتاسیم با عنصر «گوگرد» است. از آنجا که بیشتر باغات پسته در مناطق گرم با خاکها و آبهای شور قرار دارند، این ترکیب بینظیر نه تنها شوری محیط را تشدید نمیکند، بلکه به تنظیم اسیدیته (pH) نیز کمک شایانی میکند.
سولوپتاس با تقویت و ضخیم کردن دیواره سلولی برگها و تنظیم غلظت شیره گیاهی، سد دفاعی محکمی برای گیاه میسازد.
سولوپتاس چگونه پسیل پسته را مدیریت میکند؟
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سولوپتاس یک سم یا حشرهکش نیست و مستقیماً پسیل را از بین نمیبرد. بلکه این محصول، یک ترکیب تقویتی است که با مکانیسمی کاملاً طبیعی، شرایط فیزیولوژیک درخت را تغییر داده و محیط را برای زندگی و تغذیه این آفت نامناسب میکند.
محلول پاشی سولوپتاس باعث ضخیمتر شدن و استحکام دیواره سلولی برگهای پسته میشود. با افزایش ضخامت و سفتی بافت برگ، فرو کردن خرطوم و مکیدن شیره گیاهی برای حشره پسیل بسیار سخت و طاقتفرسا شده و در نتیجه، روند تغذیه و تکثیر آفت مختل میشود.
از سوی دیگر، جذب سریع پتاسیم موجود در این کود باعث افزایش غلظت شیره گیاهی شده و جذابیت آن را برای پسیل به شدت کاهش میدهد. در واقع، شما با این روش هدفمند، مقاومت طبیعی و دفاعی درخت را بالا بردهاید تا بتواند با کمترین نیاز به سموم شیمیایی مکرر، در برابر این آفت خطرناک ایستادگی کند.
بهترین زمان مصرف سولوپتاس
زمانبندی دقیق در محلولپاشی، تعیینکننده میزان اثربخشی کود و جلوگیری از هدررفت سرمایه باغدار است که باید در دو جنبه فصلی و ساعات روز رعایت شود:
- پیش از طغیان پسیل: محلولپاشی را با مشاهده اولین پورهها آغاز کنید تا دیواره سلولی برگها پیش از گسترش و تغذیه شدید آفت، ضخیم و مقاوم شود.
- مرحله پر شدن مغز پسته (اواسط تابستان): در این دوره درخت بالاترین نیاز را به پتاسیم دارد و کوددهی علاوه بر مهار پسیل، مستقیماً باعث درشت شدن و انسگیری بهتر پسته میشود.
- اوایل صبح (پس از تبخیر شبنم): به دلیل باز بودن کامل روزنههای برگ و دمای پایین هوا، محلول با بالاترین ظرفیت جذب گیاه شده و پیش از ورود به بافت تبخیر نمیشود.
- ساعات پایانی عصر: در این زمان نیز کاهش دما از تبخیر سریع محلول جلوگیری کرده و خطر سوختگی برگها در اثر تابش شدید و مستقیم آفتاب ظهرگاهی به صفر میرسد.
دوز مصرفی استاندارد برای باغات پسته
مصرف بیش از حد سولوپتاس میتواند به برگها شوک وارد کند و مصرف کمتر از حد نیاز، تاثیر تقویتی لازم برای مقابله با پسیل را نخواهد داشت. دوز طلایی برای باغات پسته بر اساس جدول زیر تنظیم میشود:
|
سن درخت و شرایط باغ
|
میزان مصرف سولوپتاس (در ۱۰۰۰ لیتر آب)
|
هدف اصلی از محلولپاشی
|
درختان جوان و باردهی متوسط
|
۳ الی ۴ کیلوگرم
|
پیشگیری اولیه از پسیل و تقویت ساختار برگ
|
درختان مسن و پربار (پسته فندقی/اکبری)
|
۴ الی ۵ کیلوگرم
|
کنترل خسارت شدید پسیل، پر شدن و خندانی مغز
|
باغات درگیر تنش شوری و گرمای شدید
|
۳ کیلوگرم (با دفعات تکرار بیشتر)
|
تنظیم فشار اسمزی و افزایش مقاومت بدون ایجاد شوک
روش مصرف و آمادهسازی محلول
- کنترل کیفیت آب سمپاش: پیش از افزودن کود، حتماً pH و سختی آبرا بررسی کنید؛ زیرا آبهای قلیایی و شور حلالیت را کاهش میدهند. در صورت سنگین بودن آب باغ، حتماً پیش از ترکیب سولوپتاس از کاهنده pH استفاده کنید تا میزان جذب برگی به حداکثر برسد.
- اجرای تکنیک پیشمخلوط : برای جلوگیری از گرفتگی نازلها، هرگز پودر سولوپتاس را مستقیماً درون مخزن اصلی نریزید. ابتدا مقدار کود مورد نیاز را در یک سطل ۲۰ لیتری آب ولرم ریخته و بهخوبی هم بزنید تا بدون ایجاد رسوب شیریرنگ، یک محلول کاملاً شفاف به دست آید.
- بارگیری مخزن و میکس نهایی: مخزن دستگاه سمپاش را تا نیمه از آب پر کرده و سیستم همزن را حتماً روشن کنید. سپس محلول غلیظ و شفافِ سطل را بهآرامی درون مخزن در حال چرخش بریزید و در نهایت بقیه حجم مخزن را با آب پر کنید تا کود تهنشین نشود.
- تکنیک پاشش مهپاش : از آنجا که پسیلها در سطح زیرین برگ تجمع میکنند، نازل را روی حالت پودری (مهپاش) تنظیم کرده و از پایین به بالا اسپری کنید. پاشش را فقط تا زمانی ادامه دهید که قطرات ریز روی لبهها تازه شروع به چکه کردن کنند.
هنگام خرید سولوپتاس به چه نکاتی توجه کنیم؟
- حلالیت صددرصد و سریع در آب: سولوپتاس مرغوب باید بدون ایجاد رسوب بهسرعت در آب حل شود تا مانع از گرفتگی نازلهای سمپاش گردد. این ویژگی جذب یکدست و سریع عناصر مغذی توسط برگها را تضمین میکند.
- خلوص بالا و فاقد کلر بودن: به دلیل شوری خاک بیشتر باغات پسته، محصول باید کاملاً فاقد کلر و سدیم باشد. این امر از تشدید شوری محیط جلوگیری کرده و مقاومت درخت را در برابر تنشها حفظ میکند.
- اصالت برند و تضمین کیفیت: برای جلوگیری از تهیه کودهای نامرغوب یا تقلبی، همواره به سراغ تامینکنندگان معتبر و برندهای شناختهشده و دارای تاییدیه بروید. در زمان خرید سولفات پتاسیم (سولوپتاس)، بررسی برگه آنالیز دقیق محصول و اصالت بستهبندی به شما کمک میکند تا با خیالی آسوده، بهترین را انتخاب کنید.
مزایای جانبی سولوپتاس برای پسته
- درشت شدن مغز و بهبود انس پسته: پتاسیم موجود در این کود با تسریع انتقال مواد قندی به سمت میوه، باعث پر شدن کامل مغز و بهبود چشمگیر انس و وزن پسته میشود.
- افزایش درصد خندانی پسته: رشد کامل و درشت شدن مغز در اثر تغذیه با سولوپتاس، فشار فیزیکی لازم را به پوسته سخت وارد کرده و میزان خندانی و بازارپسندی محصول را به حداکثر میرساند.
- کاهش چشمگیر پوکی محصول: تامین بهموقع پتاسیم در مراحل حساس رشد، از توقف رشد مغز جلوگیری کرده و درصد پستههای پوک و دهانبسته را در زمان برداشت به حداقل ممکن کاهش میدهد.
- مقاومت بالا در برابر تنشهای شوری و محیطی: این ترکیب به دلیل نداشتن کلر، شوری خاک را تشدید نمیکند و با تنظیم دقیق فشار اسمزی سلولها، تحمل درخت را در برابر خشکی، سرما و شوری آب بهشدت بالا میبرد.
جمع بندی
استفاده از محلولپاشی سولوپتاس در باغات پسته، راهکاری هوشمندانه و چندمنظوره است که نهتنها با تقویت دیواره سلولی برگها سد دفاعی محکمی در برابر آفت مخرب پسیل میسازد، بلکه همزمان باعث درشت شدن مغز، افزایش خندانی و ارتقای مقاومت درخت در برابر شوری میشود. با رعایت زمانبندی اصولی و انتخاب یک محصول باکیفیت و فاقد کلر، میتوانید علاوه بر کاهش نیاز به سموم شیمیایی، سلامت باغ خود را تضمین کرده و در فصل برداشت، محصولی بازارپسند و سودآور را روانه بازار کنید.
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