دفترهای کاربردی برای مدرسه کدام ها هستند
صدای قدمهای پاییز به گوش میرسد و اول مهر از رگ گردن نزدیکتر است! یکی از مهمترین چالشهایی که در این مواقع از سال، ذهن والدین را درگیر خود میکند، این است که دفترهای کاربردی برای مدرسه کدامها هستند و در هنگام خرید لوازم تحریر باید به سراغ چه محصولاتی برویم تا با کمترین هزینه، دفترهای مورد نیاز برای یادگیری بهتر کودک را تهیه نماییم.
در واقع برای یک خرید هوشمندانه و به صرفه، باید موارد متعددی را بررسی کنید تا متوجه شوید که به راستی چه دفترهایی برای مدرسه فرزند دلبندتان مناسب هستند. پایه تحصیلی، نوع درس، صلاحدید معلم، سلیقه دانشآموز و همچنین بودجهای که برای این کار در نظر گرفتهاید، از جمله مواردی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه با ما همراه باشید تا تمام نکات مهمی را که باید پیش از خرید دفتر مدرسه بدانید، شرح دهیم.
انواع دفترهای کاربردی برای مدرسه را بشناسید
با توجه به اینکه دفترهای موجود در بازار، تنوع بیحد و مرزی دارند و اگر بدون آگاهی برای خرید آنها اقدام نمایید، ممکن است دچار سردرگمی شوید، خوب است ابتدا با انواع دفترهای کاربردی برای مدرسه آشنا شوید و سپس با در نظر گرفتن شرایط فرزند خود، برای خرید مناسبترین محصول اقدام کنید.
البته این نکته مهم را فراموش نکنید که برای خرید دفتر و سایر لوازم مورد نیاز مدرسه، باید به یک فروشگاه حرفهای و معتبر مثل دایان نوت مراجعه فرمایید. این فروشگاه با کیفیتترین محصولات را با قیمتی منصفانه و مناسب، در اختیار مشتریان خود قرار میدهد؛ این گونه میتوانید با خیالی آسوده خرید خود را انجام دهید و کودکتان را با مهر و نور فراوان، راهی مدرسه کنید.
معرفی دفترهای کاربردی و مناسب برای هر درس
اولین نکتهای که باید در هنگام خرید دفتر مشق به آن توجه فرمایید، این است که برای هر درس، نوع خاصی از دفترها کاربردی خواهد بود. به عنوان مثال، درس ریاضی نیازمند دفتری با تعداد برگ زیاد است تا دانش آموز، تمارین و محاسبات را در آن انجام دهد. نگارش، املا و البته زبانهای انگلیسی و عربی نیاز به دفتری دارند که برای تمرین لغات، فضای کافی و مناسبی داشته باشد. همچنین برای علوم، هنر، تفکر و سبک زندگی، معمولا دفترهای کم حجم کاربردی خواهند بود.
البته این موضوع با توجه به صلاحدید معلم و شیوه تعلیم دروس، متفاوت است و نمیتوان برای همه یک نسخه یکسان پیچید. به عنوان نمونه، بعضی معلمها، جزوات و تمارین زیادی را برای درس علوم در اختیار دانشآموز قرار میدهند و از او میخواهند که تمام این موارد را وارد دفتر مشق نماید؛ اما در مقابل بعضی معلمها دفتر علوم را تنها برای یادداشت یکسری نکات مختصر از آزمایشها و فعالیتها توصیه میکنند. از این رو بهتر است برای خرید دفتر کمی دست نگه دارید تا در جلساتی که برای معارفه والدین با معلم برگزار میشوند، با شیوه تدریس معلم و انتظارات او از دانشآموز آشنا شوید.
انواع دفتر کاربردی برای مدرسه از نظر جنس جلد
جنس جلد دفترهای مختلف، متفاوت است؛ اما این بدان معنا نیست که بعضی جنسها کاملا خوب و بعضی کاملا بد هستند؛ بلکه به این معنی است که هر یک کاربرد خاص خود را دارند. دفترهای با جلد مقوایی نازک یا شومیز قیمت بسیار مناسبی دارند، اما برای دروسی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، چندان مناسب نیستند؛ زیرا این جنس جلد به راحتی خم میشود، تا میخورد و در اثر کمی رطوبت، فرم اولیه خود را از دست میدهد.
در مقابل، جلدهای پلاستیکی و طلقی که معمولا در دفاتر سیمی به کار میروند، مقاومت بسیار بالایی در برابر تاخوردگی و رطوبت دارند و تا مدتهای طولانی، زیبایی اولیه خود را حفظ میکنند. همچنین بعضی انواع دفتر، دارای جلدهای مقوایی ضخیم یا گالینگور هستند که از دوام بسیار بالایی برخوردارند و البته قیمت بیشتری نیز دارند. جالب است بدانید برای نوشتن در این دفترها، نیازی به میز ندارید و میتوانید از این جلد به عنوان یک تکیهگاه محکم و مناسب کمک بگیرید. اگر دانش آموز دبستانی دارید، توصیه میشود ترجیحا دفترهایی را تهیه نمایید که جلدشان در برابر آسیبهای فیزیکی و رطوبت از دوام خوبی برخوردار است.
تفاوت دفترهای کاربردی برای مدرسه از نظر تعداد برگ
دفترهای کاربردی برای مدرسه، معمولا همه در ابعاد وزیری (حدود ۱۷ در ۲۴ سانتیمتر) تولید و روانه بازار میشوند؛ بجز برخی دفترهای هنری که با ابعاد رحلی در بازار موجود هستند. بنابراین تفاوت اصلی دفترهای کاربردی برای مدرسه در میزان فضای خالی، مربوط به تعداد برگهایشان است.
دفترهای ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ برگ، از پرطرفدارترین دفترهای مدرسه محسوب میشوند. دفترهای کمتر از ۶۰ برگ، برای دروس کمحجمتر مورد استفاده قرار میگیرند؛ دفترهای ۶۰ برگ در عین حال که حجم بیشتری دارند، گزینه نسبتا سبکی به شمار میآیند و حمل آنها برای دانش آموز آسانتر است؛ و همچنین دفترهای ۸۰ و ۱۰۰ برگ برای دروس حجیم که تمارین زیادی دارند، گزینهای ایدهآل به حساب میآیند. در خرید دفاتر ۸۰ و ۱۰۰ برگ، توجه کنید که جنس جلد و کاغذها با کیفیت و با دوام باشد تا در اثر استفاده طولانی مدت آسیبی نبیند.
دفترهای کاربردی برای مدرسه از نظر نوع صحافی
نوع صحافی، تاثیر بسیار زیادی در راحتی فرد در هنگام نوشتن و حمل دفتر دارد. دفترهای منگنهای و چسبی، جزو ارزانترین انواع صحافی هستند، اما دوام زیادی ندارند و ممکن است در طول زمان تعدادی از کاغذها از آنها جدا شوند. همچنین دفترهایی که صحافی ته دوخت یا چسبی دارند، به خوبی باز نمیشوند؛ از این رو دانش آموز در هنگام نوشتن بر روی آنها، آزادی عمل زیادی ندارد و نمیتواند به راحتی در هر دو طرف صفحه بنویسد.
صحافی سیمی و فنری دوبل، جزو پرطرفدارترین انواع صحافی دفتر مدرسه محسوب میشوند. این نوع دفاتر به طور کامل (۳۶۰ درجه) باز میشوند و دانش آموز میتواند با اشغال کمترین فضا، به خوبی به هر دو طرف صفحه دسترسی داشته باشد.
همچنین دفتر کلاسوری برای سازماندهی مطالب دروس مختلف، یکی از مناسبترین گزینهها است. اگرچه این نوع دفتر نیز تنها ۱۸۰ درجه باز میشود، اما به دلیل امکان حذف، اضافه و جابجایی کاغذها، یکی از هوشمندانهترین انواع دفتر، بهخصوص برای دانش آموزان دبیرستانی به شمار میآید. خوب است بدانید با یک بار خرید دفتر کلاسوری، میتوانید تا سالها از آن استفاده نمایید و تنها با خرید مقداری برگه اضافه، خود را از خرید دفتر جدید بینیاز سازید.
دفترهای کاربردی برای مدرسه از نظر ضخامت کاغذ
دفتر مشقهای مورد استفاده توسط دانش آموزان، معمولا از نظر ضخامت و گرماژ به دو دسته ۷۰ گرمی و ۸۰ گرمی تقسیم میشوند. دفترهای ۷۰ گرمی ضخامت کمتری دارند و ممکن است در صورت فشار دادن مداد یا خودکار و یا در اثر پاک کردن زیاد کاغذ، دچار پارگی شوند. همچنین ممکن است رد خودکار از پشت صفحات این نوع دفترها به وضوح دیده شود و عملا فضای پشت صفحات را بلا استفاده گرداند.
و اما دفترهای ۸۰ گرمی گزینه مناسبتری برای دفتر مشق محسوب میشوند؛ چرا که ضخامت بیشتری دارند و اثر جوهر خودکار را به صفحات بعدی منتقل نمیکنند. همچنین در صورت استفاده از این دفترها، دانشآموز میتواند با خیال راحت از پاککن استفاده نماید و نگران پارگی صفحات نباشد.
تفاوت دفترهای کاربردی برای مدرسه از نظر تعداد خط
برخلاف تصور عموم، دفترهای کاربردی برای مدرسه فقط به دفترهای یک خط محدود نمیشوند. در واقع از نظر خطکشی، چهار نوع دفتر برای مدرسه کاربرد دارند:
- دفتر یک خط: دفتر مشقهای سادهای که برای دروس مختلف مدرسه مورد استفاده قرار میگیرند، از این نوع هستند. بعضی دفترهای یک خط در بین خطوط خود، ۸ میلیمتر فاصله دارند و برخی ۶ میلیمتر. دفترهای با فاصله ۸ میلیمتری برای دانش آموزان ابتدایی که معمولا خط درشتی دارند و همچنین سایر افرادی که دست خط آنها بزرگ است، مناسب هستند؛ اما برای دانش آموزان دبیرستانی که باید جزوات بیشتری بنویسند و همچنین افرادی که دست خط ریزی دارند، فاصله ۶ میلیمتری بیشتر توصیه میشود.
- دفتر دو خط: برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم که درس زبان انگلیسی را در برنامه درسی خود دارند، دفتر دو خط نیز کاربردی است. این دفتر به طور اختصاصی برای نوشتن حروف کوچک و بزرگ زبان انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرد.
- دفتر بدون خط: این نوع دفتر برای طراحی و نقاشی کاربرد دارد. البته توجه کنید برای نقاشی با آبرنگ، گواش، ماژیک و سایر ابزارهایی که جوهر زیادی دارند، باید از مقوا یا کاغذ کارتریج استفاده شود.
- دفتر شطرنجی: در پیش دبستانی، دبستان و همچنین برای ترسیم نمودارها و اشکال دقیق دبیرستان، ممکن است نیاز باشد علاوه بر دفاتر بالا، نسبت به خرید دفتر شطرنجی نیز اقدام نمایید.
توصیه پایانی برای خرید دفتر مدرسه مقاطع تحصیلی مختلف
در نهایت خوب است بدانید که دفترهای کاربردی برای مدرسه، هر یک ویژگیهای خاص خود را دارند و برای یک سری از دروس کارآمد هستند. در هنگام خرید این دفاتر باید به جنس کاغذ، کیفیت جلد، تعداد خط، تعداد برگ، برند، نوع صحافی و البته سبک طراحی جلد آنها توجه کنید و علاوهبر مقطع تحصیلی و نوع درس، علاقهمندیهای دانشآموز را نیز درنظر بگیرید. امروزه با وجود فروشگاههای اینترنتی معتبر و منصف، میتوانید در کوتاهترین زمان ممکن به مقایسه کیفیت و قیمت محصولات گوناگون بپردازید و در آخر، از بهترین مجموعه، سفارش خود را ثبت کنید.
سوالات متداول
دفتر سیمی بهتر است یا منگنهای؟
دفترهای سیمی اگرچه معمولا هزینه بیشتری دارند، اما نسبت به دفترهای چسبی و منگنهای، از دوام بیشتری برخوردار هستند. همچنین دفترهای سیمی این امکان را در اختیار دانش آموز قرار میدهند که صفحات را به طور کامل باز کند و بتواند به راحتی در هر دو سمت (پشت و روی) صفحات یادداشت کند.
برای دانشآموز دبستانی دفتر چند برگ بخریم؟
برای دروسی مثل ریاضی که تمارین بیشتری دارند، دفترهای ۸۰ و ۱۰۰ برگ مناسبتر هستند؛ اما برای درسهای علوم، مطالعات اجتماعی، پیامهای آسمانی و هنر، دفترهای کمحجمتر مناسب خواهند بود. در نهایت تعداد برگ مورد نیاز برای هر درس، به شیوه تدریس و انتظارات معلم نیز وابسته است.
برای دانشآموزان دبیرستانی چه دفتری مناسبتر است؟
برای دانش آموزان دبیرستانی که جزوات بیشتری دارند و میخواهند یادداشتهای مربوط به دروس مختلف را به طور منظم به همراه داشته باشند و مطالعه کنند، دفترهای کلاسوری مناسبتر هستند.
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