شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، با انتقاد از اعلام دولت اقلیم کردستان درباره یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه، این اقدام را «یکپارچه‌سازی واقعی» ندانست و گفت نیروهای پیشمرگه همچنان به دو حزب اصلی کردستان وابسته هستند.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعاهای دولت اقلیم کردستان درباره یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه با واقعیت فاصله دارد و آنچه در عمل روی داده، تا حد زیادی اقدامی تشریفاتی و تغییر نام‌ها بوده است.

وی گفت نیروهای مستقر در منطقه سلیمانیه همچنان به اتحادیه میهنی کردستان وابسته هستند و از این حزب دستور می‌گیرند، در حالی که نیروهای اربیل و دهوک نیز همچنان به حزب دمکرات کردستان وابسته‌اند و دستورات خود را از این حزب دریافت می‌کنند.

شاسوار عبدالواحد درباره نیروهای ۸۰ و ۷۰ نیز گفت نام نیروهای ۸۰ به «منطقه یک» و نام نیروهای ۷۰ به «منطقه دو» تغییر کرده است، اما تغییر نام به معنای یکپارچه‌سازی نیروها نیست.

رئیس جنبش نسل نو تأکید کرد که یکپارچه‌سازی واقعی به معنای ایجاد فرماندهی ملی واحد، سلسله‌مراتب فرماندهی و وفاداری ملی و نهادی است، نه وفاداری به احزاب سیاسی.

وی در پایان گفت: «آنچه امروز در اقلیم کردستان داریم، نیروهای حزبی، شخصی و شبه‌نظامی است، نه یک نیروی ملی یکپارچه.»