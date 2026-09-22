شالاو کسرت: توافقی با حزب دمکرات برای تشکیل دولت حاصل نشده است

شالاو کسرت رسول، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد هیچ زمانی برای نشست میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تعیین نشده و دو طرف هنوز بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش کردپرس، شالاو کسرت رسول، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در اظهاراتی مطبوعاتی درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان گفت: هیچ زمانی برای برگزاری نشست میان دو حزب تعیین نشده است.

وی افزود: «هنوز با حزب دمکرات بر سر تشکیل دولت به توافق نرسیده‌ایم، اما درهای گفت‌وگو باز است.»

شالاو کسرت رسول همچنین با اشاره به سفر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به ایران گفت این سفر موفقیت‌آمیز بوده است.

وی درباره ائتلاف اتحادیه میهنی با جنبش نسل نو نیز تأکید کرد که این ائتلاف همچنان پابرجاست و توافق میان دو طرف موضوعات متعددی را دربرمی‌گیرد و تنها به مسئله مشارکت در دولت محدود نمی‌شود.