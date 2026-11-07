عبدالستار مجید:

عبدالستار مجید، عضو دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان، برگزاری نشست پارلمان کردستان بدون حضور اتحادیه میهنی را عاملی برای تشدید اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دانست و نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف میان دو حزب هشدار داد.

به گزارش کردپرس، عبدالستار مجید، عضو دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان، در گفت‌وگو با روداو اعلام کرد که این حزب از ابتدا تصمیم گرفته بود انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان را تحریم کند؛ زیرا به گفته وی، این دوره از پارلمان طراحی‌شده و همراه با تقلب بوده است.

وی بخش قابل‌توجهی از اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان را ناشی از نفوذ کشورهای همسایه دانست و گفت: متأسفانه اقلیم از حاکمیت کامل برخوردار نیست و بخشی از تصمیم‌ها تحت تأثیر ترکیه، ایران و دیگر کشورها اتخاذ می‌شود.

عبدالستار مجید همچنین با اشاره به تداوم وضعیت دو‌اداره‌ای در اقلیم کردستان اظهار کرد که تصمیم‌ها همچنان در دهوک و سلیمانیه اتخاذ می‌شوند.

وی تأکید کرد که برگزاری نشست پارلمان بدون حضور اتحادیه میهنی، خطر عمیق‌تر شدن شکاف و گسست میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی را افزایش می‌دهد.