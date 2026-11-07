فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، با هشدار درباره احتمال ازسرگیری جنگ در منطقه، از خسارت حدود ۶۰ میلیارد دلاری عراق در پی توقف صادرات نفت از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد آمریکا خواستار بسته شدن تمامی گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران به‌جز دو گذرگاه شده است.

به گزارش کردپرس، «فواد حسین»، وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد: «شرایط کنونی از احتمال ازسرگیری جنگ در منطقه حکایت دارد.» فواد حسین به شبکه الجزیره گفت: «در پی توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت دیدیم، صادرات ما از طریق تنگه هرمز پس از تفاهم با واشنطن و تهران از سر گرفته شد.»

وی اظهار داشت: «آمریکا رسماً خواستار بسته شدن تمامی گذرگاه‌های مرزی ما با ایران به جز دو گذرگاه شده است.»

این وزیر عراقی تصریح کرد: «به ایران اعلام کردیم که دوستی و اتحاد با آن را می‌پذیریم، اما دخالت در امور خود را رد می‌کنیم.»

فواد حسین عنوان کرد: «اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد طرف‌های خارجی از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده می‌کنند.»

وی گفت: « تلاش می‌کنیم اختلافات خود با عربستان را از طریق گفت‌وگوی صریح حل‌وفصل کنیم.» وزیر خارجه عراق اظهار داشت: «انحصار سلاح در دست دولت باید از طریق گفت‌وگو انجام شود نه درگیری مسلحانه، نخست‌وزیری با ۴ گروه درباره پرونده سلاح به تفاهم رسیده است، عصائب اهل حق و گردان‌های حزب‌الله با کنترل سلاح موافقت کرده‌اند و مذاکرات با جنبش نجبا و گردان‌های حزب‌الله درباره سلاح ادامه دارد.»

فواد حسین افزود: «ما تماس‌هایی با ایران درباره پرونده سلاح گروه‌های عراقی انجام می‌دهیم.» وی گفت: «گروه‌هایی از داعش در سمت سوریِ مرز با عراق موضع گرفته‌اند، کمیته‌ای چهارجانبه متشکل از عراق، سوریه، اردن و ترکیه برای مبارزه با داعش در سوریه تشکیل شده است، برای جلوگیری از نفوذ عناصر داعش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در مرز سوریه تحرکات نظامی داریم.»