وزیر خارجه عراق: به درخواست آمریکا گذرگاهها با ایران را بستیم
به گزارش کردپرس، «فواد حسین»، وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد: «شرایط کنونی از احتمال ازسرگیری جنگ در منطقه حکایت دارد.» فواد حسین به شبکه الجزیره گفت: «در پی توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت دیدیم، صادرات ما از طریق تنگه هرمز پس از تفاهم با واشنطن و تهران از سر گرفته شد.»
وی اظهار داشت: «آمریکا رسماً خواستار بسته شدن تمامی گذرگاههای مرزی ما با ایران به جز دو گذرگاه شده است.»
این وزیر عراقی تصریح کرد: «به ایران اعلام کردیم که دوستی و اتحاد با آن را میپذیریم، اما دخالت در امور خود را رد میکنیم.»
فواد حسین عنوان کرد: «اطلاعاتی در دست داریم که نشان میدهد طرفهای خارجی از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده میکنند.»
وی گفت: « تلاش میکنیم اختلافات خود با عربستان را از طریق گفتوگوی صریح حلوفصل کنیم.» وزیر خارجه عراق اظهار داشت: «انحصار سلاح در دست دولت باید از طریق گفتوگو انجام شود نه درگیری مسلحانه، نخستوزیری با ۴ گروه درباره پرونده سلاح به تفاهم رسیده است، عصائب اهل حق و گردانهای حزبالله با کنترل سلاح موافقت کردهاند و مذاکرات با جنبش نجبا و گردانهای حزبالله درباره سلاح ادامه دارد.»
فواد حسین افزود: «ما تماسهایی با ایران درباره پرونده سلاح گروههای عراقی انجام میدهیم.» وی گفت: «گروههایی از داعش در سمت سوریِ مرز با عراق موضع گرفتهاند، کمیتهای چهارجانبه متشکل از عراق، سوریه، اردن و ترکیه برای مبارزه با داعش در سوریه تشکیل شده است، برای جلوگیری از نفوذ عناصر داعش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در مرز سوریه تحرکات نظامی داریم.»
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