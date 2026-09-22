هفتمین آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت در کردستان برگزار شد

سرویس کردستان - هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان کردستان، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و فعالان حوزه فرهنگ و رسانه در سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان کردستان پیش ازظهر امروز در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کردستان برگزار شد و طی آن از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان که در دوران دفاع مقدس و پس از آن در عرصه های مختلف دفاع از کشور، امنیت و ارزش های انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرده اند، تجلیل شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ های اخیر، بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال پیام شهدا به نسل جوان تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با اشاره به ویژگی های برجسته شهدا اظهار کرد: شهدا انسان هایی عزیز و محترم بودند که با ایثار و ازخودگذشتگی، بدون چشم داشت و با اخلاص در مسیر دفاع از ارزش ها گام برداشتند.

وی افزود: بسیاری از رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس مظلومانه و غریبانه به شهادت رسیدند و هدف آنان انجام تکلیف و دفاع از ارزش ها بود، نه دستیابی به تقدیر و تشکر دنیوی.

نماینده ولی فقیه در کردستان، الگو بودن شهدا و رزمندگان را از دیگر ویژگی های آنان دانست و گفت: خاطرات، رفتار و سبک زندگی شهدا باید به گونه ای روایت شود که نسل امروز بتواند از آنان درس بگیرد و در مسیر آنان حرکت کند.

پورذهبی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت افزود: اگر نتوانیم شهدا را به عنوان الگو معرفی کنیم، بخشی از فرصت انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل های آینده را از دست خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به نقش شهدا در بیداری جامعه اظهار کرد: شهدا تنها در میدان نبرد اثرگذار نبودند، بلکه پس از شهادت نیز جامعه را از غفلت بیدار می کنند و پیام آنان همچنان زنده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان بر ضرورت تبیین حوادث و جنایات رخ داده در جنگ های اخیر نیز تأکید کرد و گفت: در هر دوره ای شهدایی تقدیم شده اند که هر کدام روایت های بزرگی برای بیان دارند و باید این واقعیت ها برای مردم و نسل جوان بازگو شود.

پیشکسوتان دفاع مقدس؛ اسناد زنده تاریخ کشور

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این مراسم، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده های معظم شهدا را سرمایه های ارزشمند انقلاب اسلامی و اسناد زنده تاریخ کشور دانست.

علی اکبر ورمقانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده های شهدا، سرمایه های ارزشمند انقلاب اسلامی و سندهای زنده تاریخ این سرزمین هستند.

وی با اشاره به شرایط سیاسی جهان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی و نفی وابستگی شکل گرفت و نتیجه سال ها مبارزه مردم ایران و وحدت کلمه ملت بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: رهبری امام خمینی(ره) و وحدت مردم از عناصر مهم شکل گیری نظامی بود که عزت، استقلال و شأن ملت ایران را دنبال می کرد.

ورمقانی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: دشمنان با استفاده از رژیم بعث عراق تصور می کردند می توانند با تحمیل جنگ، نظام نوپای جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کنند، اما روحیه مقاومت مردم ایران محاسبات آنان را تغییر داد و هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران شکل گرفت.

وی پیشکسوتان دفاع مقدس را گنجینه ای ارزشمند برای نسل های آینده توصیف کرد و افزود: خاطرات و تجربیات کسانی که دوران دفاع مقدس را از نزدیک تجربه کرده اند، اسناد زنده ای برای انتقال تاریخ و فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل های آینده است.

معاون استاندار کردستان همچنین انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان را یک رسالت مهم دانست و گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس که سختی ها و میدان های ایثار و مقاومت را تجربه کرده اند، بهترین راویان و معتبرترین اسناد این فرهنگ هستند.

ضرورت حمایت از پیشکسوتان دفاع مقدس

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کردستان نیز در این مراسم با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس، پیشکسوتان و حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس را صاحبان اصلی حماسه مقاومت دانست.

سرهنگ علی کلوندی اظهار کرد: این آیین فرصتی برای تکریم پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح، یگان های نظامی و انتظامی، دستگاه های اجرایی و جهاد است که در شکل گیری تاریخ پرافتخار مقاومت این سرزمین نقش داشته اند.

وی با اشاره به نقش نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت استان افزود: نیروهای مسلح امروز ادامه دهنده راه رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند که با مجاهدت خود آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان آوردند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان، خانواده های شهدا را نیز صاحبان اصلی افتخارات دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت و جبهه مقاومت دانست و بر ضرورت تکریم و حمایت بیشتر از آنان تأکید کرد.

کلوندی همچنین خواستار برگزاری جلسه ای با حضور روسای کانون های بازنشستگان و مسئولان استان برای بررسی مسائل و دغدغه های پیشکسوتان دفاع مقدس شد و گفت: باید برای رفع مشکلات این قشر تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای جمع آوری و مستندسازی اسناد و خاطرات دفاع مقدس خبر داد و افزود: این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کردستان بیان کرد: این استان در زمینه جمع آوری اسناد دفاع مقدس از استان های تراز اول در ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده و همکاری فرماندهان و دستگاه های مختلف در این زمینه قابل تقدیر است.

در پایان این آیین، از جمعی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان کردستان به پاس سال ها ایثار، فداکاری و نقش آفرینی در عرصه دفاع از کشور و امنیت جامعه تجلیل و قدردانی شد.