این دومین سفر زیدی به آمریکا از زمان آغاز به کار او در سمت نخست‌وزیری عراق است. نخستین سفر او به آمریکا با هدف دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انجام شده بود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که نخست‌وزیر عراق در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ترامپ دیدار خواهد کرد یا خیر.

سفر کنونی زیدی به آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج شوند. دولت زیدی نیز تحت فشار آمریکا، ۳۰ سپتامبر را به‌عنوان آخرین مهلت برای خلع سلاح گروه‌های مسلح شیعه تعیین کرده است.

در همین حال، احتمال وقوع درگیری نظامی میان این گروه‌ها و نیروهای امنیتی عراق طی بیش از یک هفته گذشته بر فضای روانی و بازار عراق تأثیر گذاشته است.

زیدی در اواسط ژوئیه گذشته نیز به آمریکا سفر کرده بود و قرار بود پس از بازگشت، پست‌های وزارتی خالی دولت خود را تکمیل کند. در آن زمان ۹ وزارتخانه بدون وزیر بودند، اما این پست‌ها همچنان تکمیل نشده‌اند. از ابتدا، موضوع عدم تکمیل این وزارتخانه‌ها با مسئله مشارکت گروه‌های مسلح شیعه در دولت و مخالفت آمریکا با حضور این گروه‌ها در ساختار دولت عراق مرتبط دانسته شده بود.

از سوی دیگر، تصمیم احتمالی آمریکا درباره جنگ با ایران در هفته‌های آینده، چالش دیگری است که دولت زیدی با آن روبه‌رو است. هم‌زمان با سفر کنونی نخست‌وزیر عراق به آمریکا، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که از ۲۳ سپتامبر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دولتی عراق گزارش داده است که عراق تصمیم آمریکا درباره توقف فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران را اجرا خواهد کرد.

در صورت انجام دیدار میان زیدی، ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود موضوع مبارزه با فساد در عراق نیز در دستور کار گفت‌وگوها قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه دولت عراق همچنان بر ادامه این کارزار تأکید دارد.