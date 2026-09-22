شهاب ناصری برای دومین دوره متوالی رئیس اتاق اصناف مرکز کردستان شد

سرویس کردستان - شهاب ناصری با کسب ۸۴ درصد آرای انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان کردستان، برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

به گزارش کرد پرس، انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان کردستان روز دوشنبه همزمان با سراسر کشور در سنندج برگزار شد و اعضای جدید هیئت رئیسه این اتاق برای یک دوره چهار ساله انتخاب شدند.

این انتخابات با حضور نامزدهای واجد شرایط و تحت نظارت هیئت اجرایی برگزار شد. پس از پایان فرآیند رأی گیری و شمارش آرا، اعضای جدید هیئت رئیسه بر اساس میزان آرای کسب شده مشخص شدند.

بر اساس نتایج اعلام شده، شهاب ناصری با کسب ۸۴ درصد آرا، بار دیگر به عنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان انتخاب شد و ریاست این اتاق را برای دومین دوره متوالی بر عهده گرفت.

همچنین هیوا شریفی، انور رستمی، سیدسلمان احمدی و اقبال لطفی به عنوان دیگر اعضای هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف مرکز استان کردستان انتخاب شدند.

فرآیند برگزاری انتخابات با حضور و نظارت اعضای هیئت اجرایی، شامل نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان، نماینده استانداری، نماینده اتاق اصناف مرکز استان و نمایندگان دستگاه های نظارتی انجام شد.