پروازهای فرودگاه سنندج از دوم مهر از سر گرفته می شود

سرویس کردستان - نخستین پرواز فرودگاه سنندج پس از وقفه ناشی از جنگ و خسارت وارده به باند این فرودگاه، پنجشنبه دوم مهرماه در مسیر تهران-سنندج-تهران برقرار می شود.

به گزارش کرد پرس، به دنبال پیگیری مسئولان استان برای ازسرگیری پروازهای فرودگاه سنندج، شرکت هواپیمایی قشم ایر روز پنجشنبه این پرواز را انجام خواهد داد.

بر اساس برنامه اعلام شده، پرواز تهران-سنندج ساعت هفت صبح از تهران انجام می شود و پرواز برگشت نیز ساعت ۹:۴۵ صبح از سنندج به مقصد تهران خواهد بود.

برقراری این پرواز، گامی در مسیر بازگشت فعالیت های پروازی فرودگاه سنندج به شرایط عادی و تسهیل تردد هوایی مردم استان و مسافران به شمار می رود.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در صورت استقبال مردم و مسافران از این پرواز، استمرار آن در برنامه پروازی فرودگاه سنندج در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، پروازهای فرودگاه سنندج به مقصد کیش نیز به زودی با دو پرواز هفتگی برقرار خواهد شد.