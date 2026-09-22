کردپرس
کوهنورد سنندجی در صعود انفرادی به دماوند مفقود شد/عملیات جست وجو ادامه دارد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۰۹:۲۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کوهنورد سنندجی در صعود انفرادی به دماوند مفقود شد/عملیات جست وجو ادامه دارد

سرویس کردستان - مسئول کمیته جست وجو و نجات هیئت کوهنوردی کردستان از مفقود شدن یک کوهنورد ۴۲ ساله سنندجی در جریان صعود انفرادی به قله دماوند خبر داد و اعلام کرد عملیات جست وجو برای یافتن وی با همکاری تیم های امدادی و کوهنوردی آغاز شده است.

به گزارش کرد پرس، هیوا احمدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: پس از اطلاع از مفقود شدن این کوهنورد سنندجی در منطقه دماوند، موضوع به تیم های جست وجو و نجات و جمعیت هلال احمر استان مازندران اعلام شد و عملیات برای یافتن وی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این کوهنورد به صورت انفرادی برای صعود به قله دماوند اقدام کرده بود و مفقود شدن وی از روز یکشنبه اعلام شده است.

احمدی با اشاره به شرایط جوی منطقه دماوند ادامه داد: براساس اعلام هواشناسی، وضعیت جوی در منطقه پایدار است و این شرایط می تواند روند عملیات جست وجو را تسهیل کند.

مسئول کمیته جست وجو و نجات هیئت کوهنوردی کردستان گفت: این کوهنورد ۴۲ ساله سنندجی در حال حاضر ساکن استان تهران است و پیش از این نیز به همراه پدر خود به قله سبلان صعود کرده بود.

وی ابراز امیدواری کرد این کوهنورد در سلامت پیدا شود و افزود: تلاش تیم های جست وجو و نجات برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

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