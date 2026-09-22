۹۰۰ هزار قوطی شیرخشک در کردستان توزیع شد

سرویس کردستان - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، حدود ۹۰۰ هزار قوطی شیرخشک در داروخانه های استان توزیع شده و با توجه به میزان مصرف، هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش کرد پرس، امیر مرسا در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: نیاز مصرفی ماهانه شیرخشک در استان به طور میانگین حدود ۱۶۰ هزار قوطی برآورد می شود و میزان توزیع انجام شده نشان می دهد موجودی استان فراتر از تقاضای واقعی است و خانواده ها از این بابت نگرانی نداشته باشند.

وی درباره سهمیه بندی شیرخشک برای گروه های سنی مختلف افزود: سهمیه تعیین شده برای نوزادان زیر ۶ ماه ۱۴ قوطی، برای نوزادان ۶ تا ۱۲ ماه ۱۲ قوطی و برای گروه سنی ۱۲ تا ۲۴ ماه هشت قوطی است که بر اساس بررسی های علمی تعیین شده و بیش از نیاز واقعی نوزادان است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اینکه تغییرات اعمال شده در فرآیند توزیع شیرخشک به معنای کمبود این محصول نیست، گفت: این اقدام با هدف مدیریت بازار و جلوگیری از انباشت غیرضروری شیرخشک در منازل انجام شده است.

مرسا افزود: پیش از این سهمیه ماهانه به صورت یکجا در اختیار متقاضیان قرار می گرفت، اما بر اساس دستورالعمل جدید و برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بازار و احتکار خانگی، سقف دریافت شیرخشک در هر مرحله به دو قوطی محدود شده است.

وی تأکید کرد: این اقدام به معنای کاهش سهمیه نیست، بلکه صرفاً نحوه تحویل محصول تغییر کرده تا از توزیع نامتوازن شیرخشک جلوگیری شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با توصیه به والدین برای پرهیز از اصرار بر خرید برندهای خاص، اظهار کرد: در صورت محدودیت عرضه یک برند، امکان استفاده از جایگزین آن وجود دارد.

مرسا همچنین از فعال بودن سامانه ۱۹۰ معاونت غذا و دارو به صورت شبانه روزی خبر داد و گفت: شهروندان می توانند شکایات، انتقادات و پرسش های خود درباره فرآیند توزیع شیرخشک را از طریق این سامانه مطرح کنند.