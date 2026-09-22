کردستان با ۳۴۰۲ میلیارد تومان اعتبار در مسیر توسعه راهها
به گزارش کرد پرس، امیر قادری کردستان را به کارگاه بزرگ راه سازی در کشور توصیف کرد و گفت: امروز در تمام محورهای راه اصلی وفرعی استان عملیات راه سازی در حال انجام است که با تخصیص به موقع اعتبارات و اتمام این پروژه ها تا پایان سال جاری قریب ۲۵ کیلومتر به طول راه های اصلی و فرعی استان اضافه می شود.
وی تعهدات ساخت بزرگراه در سال جاری در استان را تشریح کرد و افزود: تا پایان امسال ۱۴.۵ کیلومتر از حوزه بزرگراه کردستان در محورهای سقز - بانه، بیجار - دیواندره، گردنه صلوات، بانه - بویین، قروه - سریش آباد، ورودی مریوان تقاطع غیر همسطح سه راهی مریوان چهارخطه و زیر بار ترافیکی می رود.
احداث ۱۰ کیلومتر راه اصلی
قادری با اعلام اینکه از این ۱۴.۵ کیلومتربزرگراه،تاکنون قریب ۷کیلومتر چهارخطه احداث و تا یک ماه آینده زیر بار ترافیکی می رود، افزود: ۱۰ کیلومتر راه اصلی نیز شامل ۳.۵ کیلومتر تقاطع روستایی، 2 کیلومتر در محور کامیاران - مریوان، 3 کیلومتر در محور قروه – سنقر و ۱.۵ کیلومتر در مسیر اورامان در دست احداث است که هم اکنون ۱.۵ کیلومتر اورامان اتمام و به بهره برداری رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی از اتمام 3 کیلومتر روشنایی تونل باخان و هه مرو خبرداد و افزود: راه اندازی تهویە این 2 تونل نیز در دست اقدام است.
سقز – مریوان
وی پیرامون پروژه محور سقز - مریوان (واریانت فرودگاه) نیز، گفت: 5 کیلومتر راه چهار خطه از پلیس راه سقز تا 3 راهی مریوان به بهره برداری رسیده و ساماندهی پروژه واریانت فرودگاه با توجه به تردد بالای ماشین آلات سنگین و خودروهای سواری با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.
قادری اعتبار لازم برای اتمام پروژه واریانت فرودگاه را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون اصلاح عمیق و آسفالت حدود ۷۰۰ متر از این مسیر انجام شده و مابقی نیز تا پایان سال اتمام و به بهره برداری می رسد.
سقز – بانه
به گفته قادری طول مسیر سقز - بانه حدود ۵۶ کیلومتر است که برنامه عملیات چهارخطه کردن این مسیر در 6 قطعه از سال های قبل تعریف و به پیمانکار واگذار شده است.
وی با اعلام اینکه از این 6 قطعه در سال های گذشته در قطعه اول تنها ۳.۵ کیلومتر بهره برداری و در قطعه دوم از ۱۰ کیلومترتعهد، تنها ۲.۶ کیلومتر آسفالت شده است؛ اطمینان داد تا پایان مهر امسال 6 کیلومتردیگر از ادامه قطعه دوم در این مسیر به بهره برداری می رسد.
بانه – سوته/حذف گردنه قرج دایان
مدیرکل راه و شهرسازی عملیات راه سازی در محور سه راهی بانه – بوئین با توجه تردد بالای ماشین آلات سنگین و سبک سواری، تراکم رستوران های بین راهی، احداث خانه باغ ها و قرارگیری به روی محور بانه به مرز سیرانبند را مهم خواند و افزود: در مسیر بانه - سوته نیز گردنه بسیار خطرناک و حادثه آفرین قرج دایان وجود دارد که با برنامه ریزی دقیق این گردنه تا پایان سال آینده از مسیر حذف و ایمنی سفر به مسیر افزوده می شود.
قادری چهارخطه کردن محور بانه – سوته را از اهداف مهم راه سازی استان دانست و افزود: اجرای عملیات این پروژه راهی علیرغم داشتن معارضین دولتی و غیردولتی فعال است و پیمانکار نسبت به آسفالت 5 کیلومتر از این محور برابر تعهد اقدام کرده است.
وی با اعلام اینکه معاونت مهندسی و ساخت افزون بر انجام تعهدات سال جاری، ابنیه و عملیات خاکی ۱۵ کیلومتر از راه های اصلی و فرعی کردستان را نیز از هم اکنون انجام داده اند و تنها آسفالت آن برای پروژه های راه سازی سال آینده خواهد ماند.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان به ارزش روز راه های کردستان در دو بخش بزرگراهی و راه اصلی اشاره کرد و افزود: از یک هزار ۸۶۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی در استان ۱۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش روز راه های چهار خطه و ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم ارزش روز مابقی راه های کردستان است.
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