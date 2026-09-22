سرویس کردستان - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: اعتبارات امسال بخش راه در استان 3 هزار و ٤۰۲ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری کردستان را به کارگاه بزرگ راه سازی در کشور توصیف کرد و گفت: امروز در تمام محورهای راه اصلی وفرعی استان عملیات راه سازی در حال انجام است که با تخصیص به موقع اعتبارات و اتمام این پروژه ها تا پایان سال جاری قریب ۲۵ کیلومتر به طول راه های اصلی و فرعی استان اضافه می شود.

وی تعهدات ساخت بزرگراه در سال جاری در استان را تشریح کرد و افزود: تا پایان امسال ۱۴.۵ کیلومتر از حوزه بزرگراه کردستان در محورهای سقز - بانه، بیجار - دیواندره، گردنه صلوات، بانه - بویین، قروه - سریش آباد، ورودی مریوان تقاطع غیر همسطح سه راهی مریوان چهارخطه و زیر بار ترافیکی می رود.

احداث ۱۰ کیلومتر راه اصلی

قادری با اعلام اینکه از این ۱۴.۵ کیلومتربزرگراه،تاکنون قریب ۷کیلومتر چهارخطه احداث و تا یک ماه آینده زیر بار ترافیکی می رود، افزود: ۱۰ کیلومتر راه اصلی نیز شامل ۳.۵ کیلومتر تقاطع روستایی، 2 کیلومتر در محور کامیاران - مریوان، 3 کیلومتر در محور قروه – سنقر و ۱.۵ کیلومتر در مسیر اورامان در دست احداث است که هم اکنون ۱.۵ کیلومتر اورامان اتمام و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی از اتمام 3 کیلومتر روشنایی تونل باخان و هه مرو خبرداد و افزود: راه اندازی تهویە این 2 تونل نیز در دست اقدام است.

سقز – مریوان

وی پیرامون پروژه محور سقز - مریوان (واریانت فرودگاه) نیز، گفت: 5 کیلومتر راه چهار خطه از پلیس راه سقز تا 3 راهی مریوان به بهره برداری رسیده و ساماندهی پروژه واریانت فرودگاه با توجه به تردد بالای ماشین آلات سنگین و خودروهای سواری با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.

قادری اعتبار لازم برای اتمام پروژه واریانت فرودگاه را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون اصلاح عمیق و آسفالت حدود ۷۰۰ متر از این مسیر انجام شده و مابقی نیز تا پایان سال اتمام و به بهره برداری می رسد.

سقز – بانه

به گفته قادری طول مسیر سقز - بانه حدود ۵۶ کیلومتر است که برنامه عملیات چهارخطه کردن این مسیر در 6 قطعه از سال های قبل تعریف و به پیمانکار واگذار شده است.

وی با اعلام اینکه از این 6 قطعه در سال های گذشته در قطعه اول تنها ۳.۵ کیلومتر بهره برداری و در قطعه دوم از ۱۰ کیلومترتعهد، تنها ۲.۶ کیلومتر آسفالت شده است؛ اطمینان داد تا پایان مهر امسال 6 کیلومتردیگر از ادامه قطعه دوم در این مسیر به بهره برداری می رسد.

بانه – سوته/حذف گردنه قرج دایان

مدیرکل راه و شهرسازی عملیات راه سازی در محور سه راهی بانه – بوئین با توجه تردد بالای ماشین آلات سنگین و سبک سواری، تراکم رستوران های بین راهی، احداث خانه باغ ها و قرارگیری به روی محور بانه به مرز سیرانبند را مهم خواند و افزود: در مسیر بانه - سوته نیز گردنه بسیار خطرناک و حادثه آفرین قرج دایان وجود دارد که با برنامه ریزی دقیق این گردنه تا پایان سال آینده از مسیر حذف و ایمنی سفر به مسیر افزوده می شود.

قادری چهارخطه کردن محور بانه – سوته را از اهداف مهم راه سازی استان دانست و افزود: اجرای عملیات این پروژه راهی علیرغم داشتن معارضین دولتی و غیردولتی فعال است و پیمانکار نسبت به آسفالت 5 کیلومتر از این محور برابر تعهد اقدام کرده است.

وی با اعلام اینکه معاونت مهندسی و ساخت افزون بر انجام تعهدات سال جاری، ابنیه و عملیات خاکی ۱۵ کیلومتر از راه های اصلی و فرعی کردستان را نیز از هم اکنون انجام داده اند و تنها آسفالت آن برای پروژه های راه سازی سال آینده خواهد ماند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان به ارزش روز راه های کردستان در دو بخش بزرگراهی و راه اصلی اشاره کرد و افزود: از یک هزار ۸۶۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی در استان ۱۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش روز راه های چهار خطه و ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم ارزش روز مابقی راه های کردستان است.